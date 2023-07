​Cal Ganso - La Rectoria, el nou vi del celler Alemany i Corrio

, un vi negre elaborat per una barreja única de les varietats de raïm Carinyena i Tinta Amarela. És també una part de la història familiar, un homenatge a la casa familiar ubicada a Sant Pere Molanta que ha estat una font constant d'inspiració per a Alemany i Corrio.Un vi resultat d'anys d'investigació, experimentació i coneixement del sòl. Aquest producte és el resultat d'una plantació empeltada que va començar el 2005-2006,. La decisió de plantar Tinta Amarela es va prendre després d'un meticulós estudi del sòl, i ara, després de molts anys d'observació i aprenentatge sobre el seu comportament, la collita del 2021 ha assolit l'equilibri que buscaven la, responsables del celler.El Cal Ganso - La Rectoria fermenta en dipòsits d'acer inoxidable amb llevats indígenes i experimenta una fermentació malolàctica en botes velles de roure francès.Amb aquest nou llançament, Alemany i Corrio continua el seu viatge d'exploració de noves maneres d'expressar la seva passió per la vinya i la seva dedicació a la producció de grans vins.