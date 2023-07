​Garbinada Pop i Vi de Falset amb Mishima i Xarim Aresté

Tot a punt aquest cap de setmana alper la celebració dels concerts de la, la gran novetat de la tercera edició d’aquest festival prioratí que va començar dissabte passat amb la prodigiosa actuació d’Anna Andreu al wine bar del celler modernista dissenyat fa més d’un segle per Cèsar Martinell, deixeble de Gaudí.Aquests dos dies de Garbinada Pop i Vi,a partir de les 20 h, comptaran amb mitja dotzena d’artistes, algunes de les formacions més destacades del panorama musical independent català i també amb presència de música de kilòmetre zero encapçalats pel guitarrista, compositor i escriptor de Flixque seran els caps de cartell dels divendres i dissabte, respectivament, amb concert al voltant de les 11 de la nit.En aquesta actuació, Aresté presentarà el seu darrer disc Ses entranyes i Mishima farà el mateix amb L’aigua clara. L’organització del Garbinada Pop i Vi ha preparat una programació que es complementa el primer dia amb el grup tarragoní Islandia Nunca Quema, que seran els encarregats d’obrir la vetllana, seguits de la formació d’italo disco i pop mediterrani del cantant d’origen prioratí Josep Xortó + The Congosund.La segona jornada la inaugurarà Carlota Flâneur amb el seu pop amb tocs d’electrònica i també la formació Selva Nua, presentant el seu primer disc, un grup que a les seves files compta amb el flixanco Genís Bagés.Durant les dues sessions de la Garbinada Pop i Vi hi haurà a l’interior del Celler Cooperatiu de Falseti també diverses food trucks amb servei de restauració per a tots els assistents al Festival. Les entrades per cada dia ja es poden comprar a www.codetickets.com i també hi ha un abonament al preu de 40 euros per a les dues jornades.