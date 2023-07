És possible la reutilització d'ampolles per a un sector més sostenible?

Circuit d'una ampolla de vidre

Segons l'Informe “Reciclar no és suficient” Greenpeace i el Ministeri per a la Transició Ecològica (2020),a escala mundial. Només el 21% dels residus a Espanya es recullen de manera selectiva, i és per això que neix l'empresa Pots , per impulsar la reutilització d'envasos com a model de consum sostenible i esdevenir la plataforma de reutilització d'envasos de referència.Com Pots, a França ja hi ha diverses empreses similars. Sota el paraigües de l's'agrupen, pr exemple, totes les empreses similars d'Occitània. Funcionen de manera molt senzilla; et beus una ampolla reutilitzable (si és reutilitzable porta un pictograma característic), i un cop consumida, la tornes a qualsevol dels punts de recollida (n'hi ha més de 60).De moment treballen amb algun celler que reutilitza les ampolles que consumeix el seu client al celler (enoturisme), i amb alguna distribuïdora de vins. Deixen les POTScases (caixes buides plegables) als establiments del canal HORECA, i quan el restaurant les ha omplert, les recullen, les traslladen a la seva planta de St. Feliu de Llobregat, treuen les etiquetes, collarins, etc., i les netegen. Després, mitjançant un sistema de traçabilitat,Amb les seves màquines, l'empresa gasta unper netejar una ampolla que una vidriera per crear-la, i laque la de crear una ampolla. El preu és similar al de l'ampolla nova, tot i que depèn del tipus d'ampolla i d'etiqueta; hi ha etiquetes que requereixen un procés manual i no mecànic per treure-les, per la qual cosa augmenta el preu.Tot i que de moment només és viable la reutilització per a consum de proximitat, és un primer pas obligatori cap a fer un consum més sostenible. Enguany l'empresa preveu, que es poden ampliar fins a