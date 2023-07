Nova anyada del Cruor, de Casa Gran del Siurana

FITXA TÈCNICA



Anyada: 2019

DOQ: Priorat

Criança: 14 meses en barrica de roure francés

Graduació: 15% vol.

Varietats: Garnatxa, caranyena, syrah

Elaboració: Maceració de 20-14 días amb temperatura controlada a 26 °C



Notes de tast: Vermell robí. En nas es combina la cirera de licor, les mores negres i vermelles amb l'essència del sotabosc, les herbes mediterrànies i el fons mineral i especiat. Tanins madurs i poliments que amb la frescor elegant traslladen de viatge al clàssic Priorat.

El celler, un vi que captura tota l'essència i la riquesa enològica del Priorat. Els seus matisos acuradament definits, la seva profunditat i elegància fan d'aquest vi negre l'elecció perfecta per a aquells que busquen gaudir d'un clàssic del Priorat amb identitat pròpia. Així mateix, Cruor 2019 s’acompanya d'un canvi d'imatge i adopta un disseny més contemporani amb il·lustracions, que ressalten la rica herència històrica de la finca i la seva procedència.Cruor és elaborat exclusivament amb raïm conreat a la, una vinya estructurada en terrasses amb diferents altures i orientacions. Els factors distintius del territori, com són la composició del sòl, el clima i l'exposició al sol, es reflecteixen en l'estructura i els perfils de sabor d'aquest vi., tot i que la seva proporció varia segons l'anyada. En el cas del 2019, any que es caracteritzà per un clima càlid, s'ha establert un equilibri en la presència de totes dues varietats en comparació amb l'any anterior, on la garnatxa tenia un major protagonisme. A més, s'ha incrementat lleugerament el percentatge de syrah, les característiques mediterrànies del qual han aportat més densitat aromàtica i caràcter al vi.Una maceració controlada i una fermentació de 14 mesos en barriques de roure francès acaben d'afinar la personalitat d'aquesta nova anyada. Com a resultat, Cruor 2019 es presenta com una elaboració amb una estructura refinada i persistent, brindant una experiència de degustació sensorial i duradora.“Amb aquesta última anyada i la seva renovada presentació, reafirmem el nostre afany per ser cada dia més exigents en la nostra dedicació per fer vins que siguin pura expressió del territori. Estem davant d’un vi elegant, complexe i equilibrat, amb un nas intens on predominen les aromes a fruits vermells, herbes mediterrànies i tocs minerals i especiats. La seva entrada en boca és poderosa, però els seus tanins madurs i ben polits ens endinsen amb serenitat al Priorat”, explica