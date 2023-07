​El crític americà Hudin dona 100 punts a un vi «català» per primera vegada

El crític de vins d’origen californià i colaborador de Cupatgesde la DOQ Priorat, el primer al qual ha decidit donar aquesta puntuació màxima en gairebé vint anys de carrera periodística valorant vins d’Espanya i Catalunya."Malgrat que alguns crítics a vegades siguin molt generosos amb les notes màximes, per mi donar 100 punts té molt de pes ja que només un vi completament ‘perfecte’ és mereix la puntuació perfecta."El vi mereixedor dels 100 punts ha estat un vi ranci, d’estil oxidatiu, produït tradicionalment tant a la Catalunya del sud dels Pirineus com a la del nord i que a alguns crítics estrangers els recorda l’estil del xerès Oloroso.Aquest vi ranci és una novetat al mercat malgrat que és un vi amb molta història i recorregut. El responsable n’és un nou celler anomenat “" situat al poble de. Es tracta del projecte d’Adrià Domènech, propietari de vinyes velles al poble amb les quals elabora dos vins negres i un de blanc, a més d’unes poquetes ampolles d’aquest ranci. En rebre els 100 punts es va mostrar molt emocionat pel reconeixement a un tipus de vi gairebé desaparegut per la seva poca viabilitat comercial i pel fet que qui l’elabora ho fa purament per passió, voluntat de preservar el patrimoni vinícola i lligams familiars.Sobre els motius que el van convèncer d’atorgar finalment 100 punts, Hudin aprofundeix sobre aquest vi:"Tot vi es troba sempre en evolució, pel que resulta difícil trobar-lo en el moment precís de màxima expressió i perfecció. Però aquest vi es troba en un punt òptim d’excel·lència de la seva llarga existència. S’ha gestat en tres petites bótes (anomenades caratulls), que no s’han reomplert amb nou vi des del 1968. O sigui, ha fet un envelliment oxidatiu durant 55 anys a base de carinyena i garnatxa que ha donat com a resultat un vi opulent i seductor del qual només n’hi ha molt pocs litres i que ha assolit el que podríem anomenar perfecció sensorial. D’aquí poc hi afegiran més vi per primera vegada en més de mig segle, cosa que sens dubte en modificarà el seu caràcter i perfil actual."La valoració d’aquest vi es va fer en el context d’un extens tast i reportatge en profunditat sobre els vins de la DOQ Priorat que Miquel Hudin realitza anualment i que es pot trobar al seu Hudin.com per a subscriptors.