Buil & Giné inicia el seu primer cicle de vins i música

Buil & Giné llança el KM. 11,5 FEST, el seu primer cicle de música en viu i vins. Un cop al mes es programa un tast de vins inèdit acompanyat d’un concert de música a la terrassa exterior del centre d’enoturisme. Així, el divendres 28 de juliol es proposa un tast sorpresa entre vinyes seguit del concert dels The Blues Colors. Tot i que el celler llança un programa per les tardes i vespres dels mesos d’estiu, l’objectiu és donar continuïtat al cicle i oferir-lo també a la tardor i la primavera.



El nom del cicle fa referència a la ubicació del celler de Gratallops: el km. 11,5 de la carretera de Gratallops a la Vilella Baixa. Però també juga a promoure el territori i a donar protagonisme a l'origen del celler i al lloc, "un punt imprescindible de trobada i de contacte amb el paisatge".



El cicle s’emplaça a la terrassa exterior del centre d’enoturisme tot i que també proposa espais singulars pels tasts de vins. Així, la proposta del pròxim divendres 28 de juliol, de les 19 a les 23 hores. El tast de vins tindrà lloc entre vinyes i es planteja com un tast sorpresa: serà a cegues i es donaran a conèixer vins que no s’acostumen a donar a tastar, ja sigui perquè són anyades especials o noves, que encara han de sortir al mercat.



Així, en un espai únic, un amfiteatre de vinyes i emmarcat per la Serra del Montsant, els visitants gaudiran plenament amb els sentits dels vins i el relat de l’experiència. En acabar, i amb la posta de sol, es tornarà a la terrassa del centre d’enoturisme per gaudir a l’aire lliure de la música dels Blues Colors. A més, s’oferirà servei de vins a copes i tapes.



The Blues Colors és un power trio: capitanejat pel guitarrista i cantant britànic Phil Mahon, l’acompanyen el baixista Xavier Francin i Pere Roca a la bateria. Afincat al Priorat, Mahon és un veterà del blues i el soul que desprèn pura energia a l’escenari. S’acompanya en perfecte sintonia de Francin i Roca, també amb una llarga i reconeguda trajectòria en l’àmbit musical.



El programa del KM. 11,5 FEST



Divendres, 28 de juliol (19 h – 23 h): THE BLUES COLORS & GINÉ GINÉ. Tast de vins sorpresa entre vinyes abans del concert.



Dissabte, 26 d’agost (19 h – 23 h): : BAD DECISIONS (pendent de confirmar) & GINÉ ROSAT. Tast comparatiu: 3 vins, 6 anyades.



Dissabte, 30 de setembre: MÚSICA EN VIU AMB XAVI BUIL & AMICS, & PLERET. GRAN TAST DE VINS PREMIATS.



Les sessions tenen un preu de 25 euros. Inclou el tast de vins i el concert amb una copa del vi protagonista de la jornada.