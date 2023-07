El truc per descongelar el pa i que quedi com al forn

Tenir pa a casa i no patir per la seva durabilitat és un dels problemes que afronten moltes persones de manera diària. Per això, molts congelen aquest pa, però un cop descongelat se sap que no serà com quan es va comprar. Moltes vegades, fins i tot, ens veiem obligats a llançar el pa per no haver-lo de tornar a congelar o bé perquè l'hem oblidat tota la nit i l'endemà és una autèntica pedra.



Depenent de com de previsor siguis és probable que te'n recordis de descongelar el pa amb temps o que hagis de tirar de forn o microones. Descongelar el pa a temperatura ambient és una de les millors opcions. Mínim has de deixar reposar el pa una mitja hora sobre un drap net i sec perquè la molla comenci a descongelar-se i torni a la textura original.



Si no vols esperar tant de temps, ha arribat el moment d'encendre el forn o el microones. Si has triat el forn, hauràs de preescalfar-lo a 200ºC. Posa la teva barra de pa i deixa-la cinc minuts. Un cop passat aquest temps, apaga el forn sense obrir-lo i deixa-hi la barra reposant un altre cinc minuts. Després, treu el pa i deixa'l cinc minuts més abans de consumir-lo.



En cas d'haver optat pel microones, embolica el pa amb un drap net i humit o amb un tovalló mullat. Escalfa'l només 15 segons i comprova si s'ha descongelat. Si necessita més temps, posa'l de nou 15 segons més.