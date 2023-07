Barcelona Wine Week fa “sold out” a 7 mesos de la seva celebració

Més de 850 cellers seran els representants del millor vi espanyol de més de 70 Denominacions d'Origen i altres segells de qualitat que finalment formaran part de la pròxima edició de. El saló de referència del vi de qualitat del país continua batent rècords i ja té reservat tot l'espai expositiu previst per a la seva pròxima edició, que se celebrarà del 5 al 7 de febrer de 2024 en el recinte Montjuïc de Fira de Barcelona. BWW 2024 superarà per tercera edició consecutiva les seves pròpies marques.El saló de referència del vi espanyol de qualitat creixerà un 8% assolint els 6.800m2 d'espai expositiu i comptarà amb més, un 3% més que el 2023. A més, al costat d’ICEX España, BWW convidarài importadors de països estratègics per al vi espanyol de qualitat, un 8% més que en l'última edició. Cal destacar també l'alt índex de fidelització dels cellers participants, que ha passat del 58% a més del 70%.Per al president de Barcelona Wine Week i de la D.O. Cava, Javier Pagés, “que 7 de cada 10 expositors repeteixin participació i que es pengi tan aviat el cartell de complet significa que el retorn de la inversió és més que evident. Demostra que les empreses participants han trobat oportunitats reals de negoci i reforça l'aposta de Barcelona Wine Week de continuar creixent, però posant l'excel·lència del vi espanyol com a prioritat estratègica.”En aquest sentit, BWW 2024 comptarà amb cellers que posen el focus en l'alta qualitat del seu producte, des de les més petites fins a les més conegudes i oferirà un recorregut únic a través de les diferents zones productores de vi d'Espanya.El saló estarà estructurat en tres grans àrees. La més gran serà BWW Lands, que reunirà els cellers organitzats per Denominacions d'Origen i altres segells de qualitat en funció de la seva procedència geogràfica. El seguirà BWW Brands, amb cellers, grups, distribuïdors i associacions de productors que representen algunes de les marques més reconegudes del mercat. La tercera àrea serà BWW Complements & Tech, amb empreses que ofereixen equips, accessoris i serveis per al sector del vi.En la seva pròxima edició, Barcelona Wine Week preveu generar més negoci que mai i per això, amb la col·laboració d’ICEX España, preveu convidar 650 grans compradors internacionals - un 8% més que el 2023 - de mercats clau per a l'exportació de vi espanyol com els Estats Units, Alemanya, el Canadà, Països Baixos, la Xina, el Regne Unit, Bèlgica, Mèxic o el Japó.A més, l'organització treballa per a augmentar la demanda interna, per la qual cosa comptarà també amb diversos programes d'invitació de compradors clau i distribuïdors a nivell nacional. BWW posarà a la disposició de tots ells una plataforma en línia amb la qual es preveu agendar més d’ 11.400 reunions de negocis amb cellers expositors. El 2023, BWW va reunir 20.000 visitants professionals, dels quals un 20% van ser internacionals, procedents de més de 80 països.Tines, àmfores, barriques i almàsseres L'ampli programa d'activitats de BWW 2024 tornarà a comptar amb experts, crítics, Masters of Wine, sommeliers i destacats elaboradors del panorama vitivinícola actual. S'analitzaran grans reptes i macrotendències i, en aquesta edició, l'eix temàtic central abordarà la varietat de recipients per a l'elaboració i criança del vi, des dels que estan en vies de recuperació fins als més innovadors.Barcelona Wine Week 2024 comptarà amb el suport de, el grup financer referent de la banca cooperativa a Espanya. Mitjançant un acord de patrocini, Cajamar participarà en el programa d'activitats del saló i col·laborarà en el gran còctel BWW Night i en la nova edició de BWW Likes the City. Aquest últim projecte engloba un programa d'activitats amb el qual el saló transcendeix els límits del recinte firal i organitza propostes entorn del vi en comerços, centres culturals i espais d'oci.El 2023, prop de 50 establiments de Barcelona van participar a BWW Likes the City. BWW també compta amb la col·laboració de la Federació Espanyola del Vi (FEV); el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA); el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme; ICEX España Exportació i Inversions i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.