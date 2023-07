Alerta alimentària: retiren aquesta truita de patata dels supermercats a tot l'Estat

Alerta alimentària en un dels supermercats més coneguts de l'estat espanyol. La cadena Ahorramas, que no opera a Catalunya però sí a la majoria dels territoris de l'Estat, ha anunciat la retirada cautelar de dues truites precuinades de la seva marca blanca. En concret, no han especificat la causa d'aquesta retirada més enllà d'assegurar que és per "una qüestió sanitària".



Demanen a tots els seus clients que hagin comprat la truita precuinada amb ceba o la sense ceba, de la marca Alipende, que les tornin. Per ara no existeix una alerta emesa per part de les autoritats sanitàries, però el distribuïdor "vol revisar" els seus productes. El fabricant és la companyia Palacios, molt coneguda per la seva gamma d'embotits. Les truites també són part dels seus productes més coneguts, però en aquest cas es tracta dels aliments de la seva variant de marca blanca.



Ahorramas ha facilitat un telèfon d'atenció al client perquè tots els usuaris que tinguin "qualsevol mena de problema" o "qualsevol dubte sobre aquesta alerta" puguin trucar i explicar-los. Donades les circumstàncies de calor i les onades d'altes temperatures que estem vivint aquest estiu, els experts assenyalen que productes com les truites precuinades necessiten una atenció especial, ja que contenen ou i una mala conservació pot provocar infeccions com salmonel·la.