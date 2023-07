Vols fer un tast de vins? Cinc opcions per quedar content

Xavier Bassa

A Catalunya tenim diverses opcions a l’hora d’aprendre a tastar vins, ja sigui en un tast organitzat en una botiga de vins, en una visita a un celler o en alguna de les variades propostes d’enoturisme que ens ofereixen els cellers del país.Tenim també l’opció d’un tast privat a domicili, on un sumiller, un enòleg o una persona amb coneixements, vindrà a casa nostra a fer-nos un tast. Una opció interessant, ja que no ens hem de desplaçar.Us mostrem una petita selecció d’empreses i persones que us ofereixen tastos de vins a domicili.Sumiller titulat i tècnic superior en enologia i viticultura. A www.xavierbassa.com trobareu un sumiller que ofereix tastos a domicili per tota Catalunya. Tast de vins , cerveses, gintònics, formatges, pernils, foies... i tastos personalitzats.Xavier Bassa va ser el pioner en oferir tastos a domicili, però també disposa d’una sala de tast a Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental), en una masia catalana restaurada del S.XVIII, on atenen a grups, i podeu comprar vals regal per a tots els tastos que ofereix.El propietari de lo catamos és Sergio Estevez, un economista i advocat que organitza tastos per a particulars i empreses, i tal com ell diu, “entre vino y vino introducimos monólogos del universo vino para que podáis, entre risas, descubrir algunos secretos de forma cercana”. Ofereix un servei desenfadat i proper. Els seus tastos poden ser de vins, de cerveses i de destil·lats.www.locatamos.comEmpresa dedicada a oferir visites a diferents tipus de cellers: ecològics i biodinàmics, cellers amb accessibilitat, amb projecte social, cellers per a famílies amb nens, etc. El projecte té un format de botiga online d’enoturisme de Catalunya on ofereixen 75 activitats d'una trentena de cellers catalans.www.avinturat.comÉs periodista i llicenciada en publicitat i relacions públiques. Es defineix com a Empordà Personal Sommelier. Divulgadora de la cultura del vi i especialista en els vins de l’Empordà, centra el seu marc d’actuació a les terres gironines, amb tastos de vins, olis, formatges, xocolates i rutes enogastronòmiques per l’Empordà. Disposa de sala de tast pròpia a Vilartolí, on ofereix tots els seus tastos.www.lauramasramon.comEl sumiller Enric Català ofereix tastos a domicili i organitza tours a cellers. L’Enric us ve a buscar a domicili, i amb el seu vehicle i durant tot un dia (amb dinar inclòs) us porta a visitar els cellers més representatius del panorama vitícola català. També organitza tastos per a empreses i tastos en fires.www.tacadevi.com