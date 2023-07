Divendres DiVins a Cornudella de la mà de la DO Montsant

Latorna a acollir una nova edició deel cicle que conjumina patrimoni, vi i cultura, i que està promogut pelsEnguany, el cicle està dedicat a l’arquitecte, deixeble de Gaudí i autor de bona part de les denominades ‘Catedrals del Vi’. Aquest any es commemoren els 50 anys de la seva mort, per això el cicle se celebra a diferents espais arquitectònics relacionats amb la figura de Martinell, com és el cas del Celler Cooperatiu de Cornudella, obra de l’arquitecte, i on se celebrarà aquesta 8a edició del cicle.La cita és el, i la proposta musical anirà a càrrec de Soul Machine, tot un referent del soul, el funky i el rhythm’n’blues a Catalunya. Una proposta musical que serà maridada amb una bona representació de vins Montsant.8 anys després d’iniciar la seva marxa, el cicle Divendres Divins continua mantenint-se ferm en l’objectiu pel qual va néixer: posar en valor aspectes diversos de les comarques tarragonines, com són els espais patrimonials, les denominacions d’origen i els artistes del territori, i convertir-los en un atractiu turístic i cultural durant el període estival.