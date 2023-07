Brad Pitt, acusat de malversació a Chateau Miraval, celler que comparteix amb Jolie

L'estrella internacionalment reconeguda Brad Pitt, s'enfronta a greus acusacions de malversació de fons provinents de la finca amb castell i celler que va comprar el 2008 amb la seva exdona Angelina Jolie. Chateau Miraval, amb un celler envoltat de vinya y ubicada al sud de França, a la Provença, ha anat multiplicant les seves vendes desde que la va adquirir el matrimoni de Hollywood per uns 60 milions de dòlars.



El castell té 35 dormitoris, spa, jacuzzi, gimnasos individuals, un llac, una piscina i un enorme dipòsit d'aigua. Per si no n'hi hagués prou, la fortalesa en disputa té un estudi d'enregistrament on Pink Floyd va gravar diverses cançons del seu disc The Wall. La propietat que les estrelles de Hollywood van adquirir també inclou una vinya de 30 hectàrees que estan dedicades a la producció de vi rosat. El passat 2022 Chateau Miraval va posar els vins a la festa dels Oscars de Hollywood, on concretament es va servir el Fleur de Miraval Rosé Champagne.



Des del 2016, quan la parella va començar els tràmits de separació, que hi ha hagut constants disputes i s'acusa a Brad Pitt de malversacions i de "saqueig d'actius". Les acusacions les formula Nouvel, l'antiga firma d'inversions d'Angelina Jolie, afirmant que Pitt i els seus socis deuen a l'empresa 350 milions de dòlars. En la demanda legal, Nouvel sosté que Pitt va malbaratar milions de dòlars en projectes innecessaris; piscines, estudis de gravació i milions d'euros gastats sense especificar.



La firma al·lega que l'actor va actuar de manera irresponsable per mantenir el control del celler Miraval tot i que els detalls específics d'aquestes acusacions encara no s'han revelat. No obstant això, subratllen la creixent tensió a la batalla legal en curs sobre la propietat disputada.