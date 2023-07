Aquest és el nou celler del Priorat que incorpora un petit hotel

Mikko Alkio. Foto: Clos Alkio

és un nou celler del Priorat. Va ser fundat l’any 2020 per, un finlandès entusiasta del vi que es va enamorar de Catalunya i concretament de la comarca del Priorat. Va adquirir 25 hectàrees a prop de Gratallops, al cor del Priorat, principalment de vinyes velles de garnatxa i carinyena, però també de cabernet sauvignon, syrah, merlot i ull de llebre. També elabora vins blancs complexos.El 2022 van sortir al mercat unes 10.000 ampolles i aquest 2023 se'n preveuen unes 30.000. Les vinyes estan situades a Gratallops, al mig del cor del Priorat, i Clos Alkio és un antic celler vinícola del s.XIII.El projecte, que ha començat com a celler i sala de tast, incorpora també un petit hotel dins el celler. I ben aviat serà també restaurant, ja que estan en tràmits d'obtenir la llicència.La gamma consta de tres vins monovarietals de vinyes velles que pretenen representar el terrer del Priorat sense maquillatges i tres vins de cupatge. En alguns d'ells utilitzen botes de segon any per marcar les mínimes aromes de fusta durant les criances, que van de 9 a 12 mesos.Són els vins;, 60% Cabernet Sauvignon, 40% Garnatxa;, 60% Pedro Ximenez, 40% Garnatxa Blanca;, 40% Garnatxa, 40% Cabernet Sauvignon, 20% Carinyena;Actualment, estan innovant criant syrah i chenin en dipòsits de vidre,, de 220 litres, semblants a les damajoanes que coneixem, però amb més capacitat.