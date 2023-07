​Família Torres aposta per l'aperitiu llançant del vermut 'Casals'

Juan Torres Master Distillers, la divisió de destil·lats de Família Torres, s'endinsa en el segment del vermut amb el llançament de 'Casals Mediterráneo', una vermut vermell dolç elaborat amb raïm de varietat ancestral selma i macerat amb més de 20 botànics.



El nom del vermut és en alusió a Juan Torres Casals, que va iniciar el 1928 l'elaboració de brandis a partir de vins blancs del Penedès. Selma és una varietat blanca ancestral recuperada per Família Torres com a part del projecte que va posar en marxa fa 40 anys per preservar el patrimoni vitícola català.



Va ser localitzada a prop del poble abandonat que li dona nom, situat al massís del Montmell, a l'Alt Camp, i replantada anys més tard a la zona. Ara forma part d'aquest vermut, juntament amb altres varietats blanques aromàtiques en una barreja de vins d'anyada i vins criats durant 3 anys en botes de roure.



Aquesta barreja s'infusiona durant tres mesos amb una selecció de botànics mediterranis, com fulles d'olivera, farigola, romaní, canyella i pells de taronja i mandarina, premsats manualment i per separat. El resultat és un vermut vermell de marcat perfil mediterrani, aromàtic i complex.



Amb Casals, Juan Torres Master Distillers entra amb determinació a la històrica categoria de vermut per ampliar el seu ventall de begudes derivades del vi, dirigides a un consumidor cosmopolita que persegueix la singularitat i qualitat en els seus moments d’oci compartit.



Casal Vermouth Mediterráneo, que en una primera fase es comercialitzarà principalment als Estat Units i a l’Estat espanyol, se suma així als brandis del Penedès Torres Brandy, al pisco xilè El Governador i al licor de taronja Magdala, propostes amb personalitat que troben a la cocteleria al seu millor aliat.



El trobareu al mercat a un preu recomanat de 12,50€