Pere Bové, nou president de la DO Terra Alta

Aquest matí ha tingut lloc a la seu de la Denominació d’Origen Terra Alta a Gandesa la sessió constitutiva de la nova junta rectora de la DO, on Pere Bové, president del Celler Cooperatiu de Gandesa, ha estat escollit pels vocals com a nou president del Consell Regulador per als pròxims 4 anys, amb 7 vots a favor i 5 abstencions.



La nova junta estarà formada, a més, pels viticultors Rosa Caballé (Celler Batea), Andreu Josep Ferré (Celler Cooperatiu de Corbera d’Ebre), Marc Paladella (Viticultors Bateans), Miquel González Pujol i Franscisco Roca; i per Elies Gil com a representant de La Vinícola de Gandesa; Roger Suñé, de Celler Rialla; Ramon Roqueta, de LaFou Celler; Lluís Vidal, de Celler Germans Balart; Joan Àngel Lliberia, d’Edetària; i Núria Altés d’Herència Altés.



La nova junta seguirà treballant per millorar els vins de la DO Terra Alta i la seva projecció al mercat per tal de seguir posicionant la marca col·lectiva com a segell de referència i qualitat.