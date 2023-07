Uns brètols destrossen una vinya d'Albet i Noya

Així ens hem trobat avui la vinya de #elfanio! No en teníem prou amb la sequera, amb els senglars, que ara, a sobre, també hem de lluitar contra l'estupidesa d'algus "humans". 🤬😞🍇 pic.twitter.com/n5gpEeTnsr — Albet i Noya (@AlbetiNoya) July 10, 2023

Aquesta setmana està essent nefasta pel que fa als actes delictius relacionats amb el sector del vi. Diumenge passat entraven a robar a la botiga Vins i Licors Grau de Palafrugell , i el celleres despertava ahir amb una de les seves vinyes més preuades destrossada,Al seu compte de twitter deien "Així ens hem trobat avui la vinya de #elfanio! No en teníem prou amb la sequera, amb els senglars, que ara, a sobre, també hem de lluitar contra l'estupidesa d'algus "humans".Igualment, al compte d'Instagram comentaven "Avui estem tristos (i, sobretot, enfadats).Una de les nostres vinyes més especials, #ElFanio, ha patit un brutal atac. No en teníem prou amb la sequera, amb els senglars, que ara, a sobre, també hem de lluitar contra l'estupidesa d'alguns "humans"."Una vintena de ceps han estat arrencats, trinxats i maltractats deixant un panorama desolador en una de les nostres vinyes més boniques. Ceps amb més de 50 anys d'història que avui han trobat en la mà de l'home el seu element més destructor."Les mostres de suport no s'han fet esperar i les xarxes socials s'han omplert d'ànims i de resignació davant d'uns fets tant inexplicables com lamentables.