És el millor cafè que pots comprar al supermercat, segons l'OCU

Els catalans som un dels territoris més consumidors de cafè de tot l'estat espanyol i, segurament, de tota la zona europea. És una de les begudes més versàtils, ja que es pot prendre a qualsevol hora i en fred o en calent. Infinitat de varietats omplen els prestatges dels supermercats, que en venen a través de càpsules, de manera natural (on pots escollir el gra), instantani, aquell que està molt... En aquest escenari, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha decidit posar el fil a l'agulla i fer un rànquing de les marques de cafè que més es venen als supermercats i determinar quina és la millor.



Sobretot en relació entre la seva qualitat i el preu, especialment en una època on omplir el carro de la compra costa a moltíssims catalans. L'OCU ha fet un estudi comparatiu de 25 cafès molts del supermercat, diferenciant-ne dos tipus: el de torrat natural (on han seleccionat 13 marques) i el de barreja (on n'han seleccionat 12, una menys). Què han estudiat? Doncs característiques bàsiques com el color, el sabor o el preu, però també anant més enllà amb l'aroma i la intensitat. Quin és el millor cafè per a l'OCU? Encara que sembli mentida (i per això mateix està l'OCU, per determinar aquestes diferències), els cafès més ben valorats per l'entitat són de marca blanca. És més, els categoritza com una Compra Mestra, per la seva relació qualitat-preu. En són tres: el primer, el de l'Alcampo, cafè molt de barreja, que val 1,45€ per 250 grams. Ha aconseguit una puntuació de 77 punts.



Només un punt per sota trobem el de Carrefour, també cafè molt però en barreja. Val 1,36€ un envàs de 250 grams. I el tercer, evidentment també de marca blanca, és l'anomenat Markus del supermercat Aldi, un altre café molt de barreja que costa 1,49€ per cada envàs de 250 grams. Ha sumat 74 punts segons l'estudi de l'OCU.



Compte, però, aquests tres no són el millor, literalment, segons l'entitat i la seva taula de puntuacions. El millor cafè, el primer segons el seu estudi, és el de la marca Lavazza (que suma 81 punts) i té un cost de 2,95€ cada 250 grams. Per darrere ha quedat el de la marca Fortalezza, 2,80 € per cada 250 grams, amb 79 punts. Cap dels dos, però, tenen el segell de Compra Mestra. Per això mateix, per qualitat preu, es veuen superats per tres de marca blanca.