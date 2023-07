S'emporten 600.000 euros en vi en un robatori espectacular

Mitjançant un forat al sostre de la botiga, un lladre ha pogut perpetrar el robatori de vins més espectacular dels últims temps. Segons van indicar des del compte d'Instagram de la botiga, un lladre va robar ampolles de vi per valor de, a Califòrnia.El missatge de la botiga especifica que "Com alguns de vosaltres haureu sentit, fa dues nits vam ser víctimes d'un robatori molt important i planificat. Van poder sortir amb més de 3/4 del nostre celler de gamma alta. És una situació molt lamentable per al nostre equip i pel nostre propietari, Haque, a qui tots estimem molt." I contiua oferint una recompensa per qui aporti informació del robatori. "Oferim una recompensa de 10.000 dòlars per atrapar els lladres. Si algú té alguna informació, si us plau, es posi en contacte amb nosaltres o amb la Policia Local. Gràcies per tot el suport de la comunitat en aquesta desafortunada situació.Estem oberts com sempre, ja que intentem recuperar-nos. Gràcies a tots pel suport"Al compte d'Instagram es poden veure un parell de vídeos de les càmeres de seguretat del local. "Tenim càmeres per tot l'interior, moltes càmeres", va dir el propietari Nazmul Haque al Santa Monica Daily Press. “Sóc un simple empresari, no penso com un criminal. Mai m'hauria imaginat que algú baixaria pel sostre". Segons Haque, l'autor va estar a la botiga durant diverses hores el dissabte al matí i va robar més de 600 ampolles de vi, inclòs tot l'inventari de Borgonya i Bordeus de Lincoln Fine Wines.Algunes de les ampolles robades van ser Chateau Petrus 2016, amb un preu de 4.500 dòlars, una ampolla de The Last Drop blended Scotch de 1971, valorada en uns 6.000 dòlars o ampolles de Giuseppe Quintarelli.