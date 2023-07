Francesc Nicolás: «Ruuts és un projecte 100% sostenible i que pot ser rendible»

Cinèfil i amant de David Bowie a parts iguals, aterra al món del vi per hobby l’any 2006. Ha plogut molt des que va començar a distribuir els primers vins naturals procedents d’Eslovènia a l’Estat espanyol, quan ni tan sols el concepte era albirat aquí. La seva trajectòria demostra que ha estat sempre a l’avançada i ara estira del fil de la sostenibilitat, la innovació i la qualitat enològica per marcar novament l’agenda.Primer va obrir una distribuïdora (Vértigo), després ha anat creant una col·lecció de vins pròpia que evidencia la passió per les rareses de mínima intervenció i ara arrisca amb una línia de vins que defineix com els més sostenibles del món. Amb el suport d’un empresari suís, el sommelier, vins amables i versàtils amb accent gastronòmic que tenen al centre el respecte pel medi natural.Per cada caixa de vins venuda, hi ha l’acord de plantar un arbre amb l’ONG Trees 4 Humanity. Alguns restaurants de gamma alta observen en la col·lecció l’oportunitat de. Mentre llança aquest nou projecte, Nicolás ja frisa per descobrir el següent: l’, un projecte col·laboratiu de vins naturals de viticultura regenerativa i ecològica. A Ruuts estan convençuts que “el món només es pot canviar amb una colla d’inconscients” i ells en són un exemple. A mitjà terminiHi entro per afició amb la importació de vins naturals d’Eslovènia, però he treballat tant en cellers com en distribuïdores. El 2019 creo una empresa de distribució i en sis mesos arriba el Covid. En aquest temps me n’adono que tot el que no és mesurable no ha de ser comunicable per treure’n profit. Començo a fer vi el 2020 i també i en paral·lel a pensar el projecte que finalment hem anomenat Ruuuts. Han estat tres anys de desenvolupament de negoci, preguntant-me si podria existir la sostenibilitat total en el món del vi.Crec que la sostenibilitat ha estat una mena d’almoina. Nosaltres demostrem que és possible. Hem escollit ampolles lleugeres per minimitzar l’impacte de la petjada de carboni i taps vegetals derivats de la canya de sucre. No emprem càpsules, les etiquetes són de papers certificats d’origen sostenible, les caixes d’enviament són de cartró reciclat i segellades amb precinte de paper sostenible, sense plàstics. I compensem el CO2 generat en els enviaments als nostres clients. Podem dir que són els vins més sostenibles del món perquè no coneixem cap altre projecte que ho hagi implementat de forma tan integral. Una ampolla de vi absorbeix 733,33 quilograms de CO2 de l’atmosfera i això equival a 30 quilòmetres en cotxe dièsel, 104 quilòmetres en metro, 7 hores d’ús d’una rentadora o 120 d’ús d’un portàtil...Sempre dic que sóc un professional que col·lecciono fracassos i tancaments de projectes, però és el que m’ha permès avançar. Aquí encara no es llegeix com un aprenentatge aquest viatge. El que hem fet és demostrar que el de Ruuts és un projecte 100% sostenible i que pot ser rendible. És el que Wagner definia per “obra d’art total”; en tots els aspectes del procés respectem el medi i això és el que dona valor i diferenciació als nostres vins.Bons i sostenibles. Treballem la vinya a mà, en ecològic. Al celler, amb mínima intervenció. Afegim sulfurós en dosis molt baixes només en el moment de l’embotellat. Cada caixa dels nostres vins ajuda a plantar un arbre per mitjà de l’acord que hem tancat amb una ONG que és pionera en reforestació. Tota la nostra petjada de carboni està calculada i compensada. Sabem que el camí és llarg i tindrà corbes, però no és el fet d’arribar a un lloc, sinó el viatge el que ens motiva. Entenem la sostenibilitat com una suma de voluntat, informació i convenciment. Pensem que els vins poden funcionar molt bé a copes. Fins i tot hem calculat que una copa de Ruuts és igual a l’absorció de contaminació de 5,9 quilòmetres amb cotxe.Sis vins joves, frescos, sans i assequibles. Dos blancs, tres negres i un escumós amb 30 mesos de criança que s’ajusten a les demandes que hem detectat, tant del consumidor final com de la restauració. La nostra empresa té la seva seu a Barcelona però els vins s’elaboren a Toledo. Són vinyes de cultiu orgànic, la més jove té 50 anys, i estan plantades a més de 800 metres d’alçada; amb l’emergència climàtica, això avui ens dona molta vida. Estan numerats de l’1 al 6, i s’elaboren amb tempranillo, garnatxa, albillo, macabeu i airén. Són vins de sommelier. No pretenc expressar un territori, sinó que siguin vins agradables per gaudir-ne des del punt de vista del nas i del paladar.Han de ser bevibles, només així podrem garantir l’objectiu final que tenim per al 2028 que són 100.000 arbres plantats al bosc de Campoo de Yuso, a Cantabria, i la creació de 6 apiaris per assegurar la vida de les abelles. Fem vins lliures que estan pensats lògicament per a persones que tinguin sensibilitat envers la sostenibilitat. Hi ha molta fruita, però també equilibri i acidesa. En definitiva, harmonia.Hi ha hagut una molt bona acollida. Hi ha espai per a qui fa les coses bé però sobretot per als vins amb valor afegit. De vins bons n’hi ha molts, però cal diferenciar-se. Estem també preparats no només per atendre el mercat nacional sinó també per enviar vins a Europa. Acabem de tancar un acord amb un grup alemany per distribuir-hi els vins i evidentment farem el càlcul de la petjada de carboni i la seva compensació. Ens trobem que aquí encara hem d’explicar molt i a fora ens venen a buscar. Tenim mostres viatjant i veurem en els primers mesos on es consoliden. Al web es poden fer comandes per als clients finals.Els vins es poden comprar a través de diferents plans de subscripció mensual – una, tres o cinc caixes – i també a través de la distribució tradicional a Catalunya i a tota Espanya. A través del web es poden formalitzar les inscripcions i comandes. També tenim un sistema de personalització per a professionals (restaurants, bars de vins i comerços especialitzats) que permet generar una marca i una imatge exclusiva per als seus establiments. Hem mirat de crear vins que responguin a les necessitats del moment social i ambiental.