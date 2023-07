La Consellera d’Economia i Hisenda visita Castell d’Or

La Consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, ha visitat les instal·lacions de Castell d’Or a Vila-rodona (Alt Camp) acompanyada del President de Castell d’Or, Adrià Rabadà i el CEO del grup, Jordi Amell.



La Consellera ha realitzat un recorregut per les instal·lacions i ha pogut veure de primera mà el procés d’elaboració dels productes del grup però també conèixer els objectius, valors i la filosofia de Castell d’Or. La Consellera ha pogut veure en funcionament la nova línia de producció que es va inaugurar recentment i ha permès redimensionar la capacitat del grup. Recordem que aquest equipament inclou una línia d’envasat completa d’alt rendiment, qualitat i confiabilitat.



Actualment, Castell d’Or té una capacitat per a 10,5 milions d’ampolles i 1053 palets, així com un magatzem logístic de 1.840m2. La Consellera ha destacat que “la història de Castell d’Or representa els valors del cooperativisme, que des de sempre ha permès al sector agrari unir esforços per modernitzar-lo i enfortir-lo”.



Així mateix, la titular d’Economia i Hisenda ha valorat “l’ambició i la voluntat de creixement i innovació del grup a través de contínues inversions que han comptat amb el suport de l’ICF”. Per Mas Guix, “l’ICF demostra en operacions com la de Castell d’Or que és el punt de referència per a tots aquells projectes empresarials amb voluntat d’expansió”.



Per la seva part, el President del Grup Adrià Rabadà ha volgut remarcar “la necessitat imprescindible de col·laboració estreta i fructífera entre l’Administració i les empreses, amb l'objectiu de promoure el desenvolupament socioeconòmic i, especialment, enfortir el sector agrícola, que juga un paper clau en la nostra societat".



A més, Rabadà ha subratllat la importància de “donar suport i valorar el model cooperatiu, que fomenta la participació activa dels agricultors i promou la solidaritat i l'èxit col·lectiu. Amb un treball conjunt, es poden assolir resultats més sòlids i duradors per al creixement i el benestar de la societat en general”.