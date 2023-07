Dos anys de presó per Guillermo Cruz per robar vins del Mugaritz

Al setembre del 2022 saltava la notícia quehavia sostret, pressumptament, vins delper consum propi i per vendre'ls a tercers.Guillermo Cruz, que va ser elegit tot i negar els fets davant l'Audiència Provincial de Guipúscoa , ha estat condemnat a dos anys de presó. Segons la sentència, Cruz no només s'haurà d'enfrontar a la pena de presó, sino que haurà d'indemnitzar el restaurant Mugaritz, que està a càrrec del reconegut xef Andoni Luis Aduriz. La quantitat a indemnitzar és de 22.487 euros, als quals se sumaran els interessos corresponents.El veredicte també exigeix al sommelier cobrir els costos del procés legal, incloent-hi aquells de l'acusació particular que exerceix l'empresa propietària de Mugaritz, un establiment guardonat amb dues estrelles Michelin.El restaurant Mugaritz va sol·licitar per a ell una pena de quatre anys i mig de presó i una compensació de 61.370 euros per diferents vendes d'ampolles de vi d’alta gamma mentre treballava al restaurant basc, amb seu a Errenteria, entre els anys 2012 i 2019.La fiscalia, per la seva part, va sol·licitar una sentència de dos anys i tres mesos de presó i una compensació de 31.854 euros.Cruz va defensar que va adquirir, pagant en efectiu a l'encarregat de caixa, "amb condicions favorables pels treballadors", més de 200 ampolles.L'Audiència també ha rebutjat l'argument de l'acusat que la venda de les ampolles fos "plenament coneguda, acceptada i consentida" pel restaurant.Aquesta sentència no és ferma i pot ser apel·lada davant del Tribunal Superior de Justícia del País Basc (TSJPV). Els advocats de Guillermo Cruz han declarat que recorreran la sentència. Segons Andoni Luis Aduriz, el xef de Mugaritz, en declaracions a la Cadena Ser, "s'ha fet justícia".