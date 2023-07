Carinyena roja i Verdiell, les noves varietats de raïm vinificables

Així, a partir d’ara a Catalunya hi ha 61 varietats de raïm autoritzades:



Airén, B.

Albarinyo, B.

Bobal, N.

*Bronsa, N.

Cabernet Franc, N.

Cabernet Sauvignon, N.

Carinyena, Samsó, N.

*Carinyena Blanca, Carignan blanc, B.

*Carinyena Roja (Gris) N.

Chardonnay, B.

Chenín Blanc, B.(Agudelo)

*Coromina, B.

*Forcada, B.

Garnatxa Blanca, Lledoner Blanc, B.

*Garnatxa del Po, (Vidadillo) N.

Garnatxa Peluda, Lledoner Pelut, N.

*Garnatxa Roja, Garnatxa Gris, N.

Garnatxa Tinta, Lledoner, N.

Garnatxa Tintorera, N.

*Garró, Mandó, N.

Gewürztraminer, B.

*Giró Ros, B.

Godello, B.

*Gonfaus, N.

Macabeu, Viura, B.

Malbec, N.

Malvasia Aromàtica, Malvasia de Sitges, B.

Marselan, N.

Merlot, N.

Merseguera, Sumoll Blanc, B.

Monastrell, Mataró, Mourvedre N.

*Moneu, N.

Morastell.

*Morenillo, N.

Moscatell d’Alexandria, Moscatell de Málaga B.

Moscatell de Gra Petit, B.

Parellada, Montonec, Montonega, B.

Pedro Ximenes, B.

Petit Verdot, N.

Picapoll Blanc, B.

Picapoll Negre, N.

Pinot Noir, N.

*Pirene, N.

*Querol, N.

Riesling, B.

Sauvignon Blanc, B.

*Selma Blanca, B.

*Solana, N.

Subirat Parent (Alarije) B.

Sumoll Negre, N.

Syrah, N.

Tempranillo, Ull de Llebre, N.

Trepat, N.

*Trobat blanc (Alcañon) B.

Verdejo, B.

Vermentino, B.

*Verdiell, B.

Vinyater, B.

Viognier, B.

Xarel·lo, Cartoixa, Pansal, Pansa Blanca, B.

*Xarel·lo rosat, N.

En els últims 10 anys, s’han pogut incorporar 16 varietats al Potencial vitícola Català. Son les varietats dels llistat marcades amb una *.

L’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) ha incorporat dues noves varietats tradicionals al Potencial vitícola Català. Gràcies als estudis realitzats en col·laboració amb els consells reguladors de l’Empordà i el Priorat, els cellers i els viticultors, s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la inclusió de les varietats(amb la sinonímia “Carinyena gris”) i(amb “Verdil”) a la llista de varietats autoritzades a Catalunya.Aquest és una la seva llista de varietats autoritzades. Aquesta incorporació arriba en resposta a la nostra petició al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació tramitada a través del Servei d’Ordenació Agrícola (SOA) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC).Entre els projectes destacats dins de l’estratègia #HoritzóINCAVI2025 hi ha l’aposta per la identificació i preservació i l’oferiment al sector de forma més activa de varietats de vinya autòctones del país com a recurs per a diferenciar competitivament i contribuir a valoritzar les produccions de vins catalans. Aquesta tasca és possible gràcies a la feina de recerca dels investigadors i de la nova eina INCAVILAB per obtenir un major coneixement sobre el comportament i la resiliència al canvi climàtic i la vinificació de varietats per donar resposta a principals reptes del sector: nous mercats, consumidors i la sostenibilitat completa que passa per avançar en la generació de més valor a les produccions catalanes.El pla estratègic preveu que l’INCAVI capitalitzi les varietats patrimonials de vinyes recuperades de Catalunya. Davant l’actual tràmit establert pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, la directora general de l’INCAVI, Alba Balcells: “Instem a l’administració competent pel que fa a la identificació, avaluació i incorporació de varietats a guanyar en agilitat i dinamisme per tal de reduir els temps administratius. Les múltiples varietats autòctones i patrimonials de raïm del vi català ens aporten un valor que ens distingeix de la resta de països elaboradors, una singularitat que hem de traslladar a mercats i sobretot al consumidors”, puntualitza Balcells.