La producció de la vinya podria caure fins a un 60%

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) alerta que el sector preveu una davallada de la producció d’un 60% en relació amb una campanya de plena producció a causa de la sequera que s’arrossega des de final 2020 i que està malmetent la producció de vinya de moltes parts del territori català. A les comarques del Penedès i l’Alt Camp es podria arribar a perdre fins a un 80% del raïm, segons dades de les cooperatives vitivinícoles, que es van reunir a les instal·lacions de Cellers Domenys i van posar en comú els estudis d’afectació de l’actual sequera.



Els ceps podrien morir i abandonar-se les plantacions



A determinades zones, la preocupació augmenta davant la possibilitat que es produeixi la mort dels ceps i el consegüent abandonament de les plantacions. La causa és que la vinya és un cultiu de secà que majoritàriament depèn del règim pluviomètric i, des de fa molt de temps, s’està donant una situació de severitat per la manca de pluges.



Menys entrada de raïm i més costos fixos



La preocupació dels viticultors es trasllada a les cooperatives, que hauran de fer front a unes despeses fixes malgrat la caiguda en l’entrada de raïm.



Joan Josep Raventós, responsable de vi i cava de la FCAC, avança que “calen mesures per pal·liar els efectes de la manca de producte a les cooperatives. Ens trobem davant d’una campanya molt difícil, amb una davallada històrica de la producció i possibles conseqüències nefastes per al sector, com l’abandonament de terres o la manca de viabilitat de les empreses”.



Les comarques on es preveu una incidència inferior de la sequera serien l’Empordà i la Terra Alta, especialment aquesta última on els efectes serien pràcticament inexistents.