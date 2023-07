Marcel·lí Comas, nou president del Celler Cooperatiu d’Artés

El Celler Cooperatiu d’Artés té nou president després de 24 anys. Marcel·lí Comas Forcada ha rellevat en el càrrec a Jesús Fonts Bosch, que ocupava la presidència des de l’any 1999. Tots dos ja havien treballat conjuntament, ja que Comas ha estat membre de la junta de la cooperativa durant els darrers 15 anys.



En Marcel·lí Comas és pèrit mercantil i llicenciat en Geografia. Malgrat que la seva trajectòria laboral va ser bàsicament en l'àmbit financer, sempre s'ha sentit vinculat i proper al sector agrícola per tradició familiar, i més concretament al Celler Cooperatiu, on s’ha implicat a fons en diferents projectes de futur tant de la cooperativa com de la vinya al Pla de Bages.



Amb la seva presidència el Celler Cooperatiu d’Artés obre una nova etapa en què es proposa captar nous socis joves a partir d’accions innovadores com la creació de la figura del “soci col·laborador”, un soci sense vinya que tindria condicions preferents en les compres a l’agrobotiga. També es vol continuar l’aposta per la formació iniciada ja els darrers anys, oferint cursos als pagesos i elaboradors de vi, i acollint les formacions de l’Escola de vitivinicultura de de la Catalunya Central de la Vedruna d’Artés. A més, hi ha sobre la taula el projecte per crear un viver de cellers, del qual es preveu fer-ne una prova pilot durant la propera verema.



Jesús Fonts, 24 anys de presidència



Jesús Fonts tanca una llarga trajectòria al capdavant del Celler Cooperatiu, durant la qual ha liderat l’entitat impulsant la recuperació de la vinya i promovent canvis per enfortir el celler, que ha crescut i guanyat projecció al mateix temps que ho feia la DO Pla de Bages. Durant el mandat de Fonts ha augmentat de manera molt considerable el volum de raïm que entra a la cooperativa, que ha passat de 15.000 a gairebé 100.000 quilos. També s’han llançat noves referències de vins fent una important aposta per la qualitat i la singularitat del producte, i s’ha construit l’Espai Artium, que es va inaugurar l’any 2016 després que s’esfondrés una part de les instal·lacions del celler. Gràcies a tot això, avui el Celler Cooperatiu d’Artés és un dels més vius i actius de la comarca.



Un celler històric



Amb més de 115 anys d’història, el Celler Cooperatiu d’Artés va ser la primera cooperativa productora de cava de l’estat espanyol. El celler es va fundar l’any 1908 amb el nom “Sindicat Agrícola d’Artés” i comercialitza els seus productes a nivell nacional i internacional sota les marques Artium i Lluís Guitart. El Celler Cooperatiu d’Artés va ser clau en la conservació i recuperació de la varietat picapoll, que dona identitat a la DO Pla de Bages.