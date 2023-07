"Son com un gra al cul", el restaurant que ha vetat l'entrada dels vegans

Web del restaurant

, Austràlia, ha tancat les seves portes als vegans. El motiu, comenta el xef del restaurant, no és altre que la mateixa salut mental del personal, segons va anunciar el mateix local en un missatge compartit a les seves xarxes socials. John Mountain va confirmar al mitjà de comunicació local PerthNow , que es va veure obligat a prendre una decisió tan dràstica després d'un incident amb una clienta vegana, que va ser la gota que va fer vessar el got.La controvèrsia continua, ja que els vegans han reaccionat fent reserves de taula falses després que va prohibir els menjars a base de plantes fa uns dies.D'origen anglès, l'home de 55 anys va causar un gran enrenou després de reaccionar a una revisió negativa del seu restaurant: "F*** als vegans... els poden follar".El sistema de reserves en línia s'ha actualitzat recentment i indica: "A causa de la freqüència de reserves falses (de vegans), ens hem vist obligats a sol·licitar una tarifa de reserva de 30 USD per persona. Aquesta tarifa és totalment deduïble de la vostra factura després de sopar a Fyre. Moltes gràcies pel vostre suport.""Una minoria volia arruïnar el meu negoci, però se'ls ha girat en contra", va dir Mountain. "Poc sabien els vegans que en realitat m'han portat més negoci, així que els ho agraeixo", va comentar el xef.Però sembla que el debat encara és obert, alguns pubs i hotels de la zona estan donant suport al col·lectiu vegà. Hyde Park Hotel comentava a les xarxes socials: "Els vegans sempre són benvinguts. Us agraïm la vostra comprensió. Xx".I molts usuaris agraien el seu missatge d'inclusió. "Gràcies. El món necessita més bondat, no odi. Et visitaré aviat, Hyde Park".