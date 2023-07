Alba Balcells: “La viticultura heroica és una resposta al repte climàtic”

La directora general de l’, i el conseller del, han presentat al palau Robert de Barcelona l’edició 2023 del Concurs Mundial de Vins Extrems que organitza CERVIM i se celebra a la Vall d’Aosta (Itàlia) el 28 i 29 de setembre. Enguany es preveu la participació de més 30 països d’arreu del món.Catalunya té més de, viticultura que té lloc en terrenys amb més del 30% de desnivell o altitud superior als 500 metres sobre el nivell del mar o sistema de terrasses i això ha portat als organitzadors del concurs a fer la presentació a Barcelona. En paraules de la directora general de l’INCAVI, Alba Balcells “els vins heroics o de viticultura extrema són un tresor a difondre. És vital que el consumidor conegui i pugui valorar l’esforç i el sacrifici necessaris que impliquen unes produccions com aquestes:” A més, com argumenta Balcells: “aquesta tipologia de conreu. El manteniment de vinyes i de cellers en aquests territoris assegura la sostenibilitat mediambiental, però també social i econòmica d’importants àrees vitícoles de Catalunya”.Una de les línies fonamentals de l’INCAVI és la recuperació del patrimoni fitogenètic català i en concret la identificació, conservació i estudi de varietats de vinya recuperades al Pirineu i Prepirineu. Aquesta línia es concreta en la col·laboració amb cellers situats al Pirineu per l’estudi de varietats recuperades en el territori i en la creació de parcel·les de conservació. Per exemple, la parcel·la existent al Pallars Sobirà amb el suport del Consell Comarcal i del Celler del Batlliu. En la mateixa línia, s’està treballant amb un celler d’Osona la possibilitat d’ instal·lar una altra col·lecció amb les varietats trobades en aquesta comarca. També s’ha treballat en tècniques agronòmiques adaptades a les condicions de forta pendent.L’INCAVI, com ha explicat la seva directora general, Alba Balcells, durant la roda de premsa “, augmentem la coordinació a nivell internacional dels resultats de la recerca pública en aquests camps i donem compliment a la llei de la vitivinicultura 2/2020 que insta a promoure el conreu de la viticultura de muntanya”.La recerca és un dels pilars de l’estratègiaque va poder augmentar el pressupost en aquest àmbit en més d’1MEUR i que, a més, comptarà amb el seu propi pla que l’Institut Català de la Vinya i el Vi vol presentar abans d’acabar l’any.és l’únic concurs on només es cita la viticultura heroica però enguany ja compta amb la participació de més de 30 països. El jurat que tria els guanyadors és especialitzat en aquest tipus de vins i a la gala de lliurament de premis, a banda de conèixer els vins guanyadors, també es poden degustar. A més, al llarg de tota la resta de l’any, CERVIM organitza una sèrie de masterclass i tastos dels vins guanyadors.Els organitzadors destaquen que any rere any s’estan afegint a CERVIM noves zones que treballen en aquest tipus de viticultura.