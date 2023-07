Vins Petxina es queda el projecte Varietal 500

Les marques del celler Varietal 500 passen, a partir d'aquest juny, a ser propietat de Vins Petxina. Les dues empreses han arribat a un acord per donar continuïtat al projecte de vins d’alçada del Pla de Manlleu, impulsat per Lluís Figueras, que ara deixa el negoci. Els vins de Varietal 500 encaixen a la perfecció al catàleg de Vins Petxina, celler negociant especialitzat en vins singulars de diferents zones de Catalunya, una part dels quals són ecològics i sense sulfits.



Vins d’alçada del Penedès



Varietal 500 elabora 7 referències de vi a partir del raïm collit a les vinyes situades al Pla de Manlleu, a la comarca de l’Alt Camp, dins de la DO Penedès. La seva singularitat recau en què les vinyes es troben situades a més de 500 metres d’altitud. La vinificació es fa al celler Loxarel i el propietari d’aquest celler, Josep Mitjans, és l’enòleg de Varietal 500. El projecte fa una dècada que està en marxa i ha anat creixent fins a oferir aquestes 7 referències, que són El Cau del Roig (garnatxa negra i merlot), Sot del Cel (Sauvignon blanc), Pol (Garnatxa blanca), Biel (garnatxa negra i merlot), Niu d’Estel (un espumós de garnatxa blanca) i els dos vins sense sulfits afegits Sumoll Natural Brisat (sumoll) i Parellada Natural Brisat (parellada).



L’objectiu és mostrar la qualitat i la diversitat del raïm que es cultiva a la zona.

L’adquisició de Varietal 500 per part de Vins Petxina suposarà un pas endavant per aquest celler negociant, que augmentarà les seves referències i podrà disposar per primera vegada de vins del Penedès. Vins Petxina, que treballa tant amb varietats tradicionals com internacionals, comptava fins ara amb 12 referència de vins de les DO Tarragona i la Conca de Barberà, a més de vins sense sulfits afegits.