Un juliol ple de música amb vins de la DO Tarragona

Els Divendres DiVins tornen un any més a la Denominació d’Origen Tarragona. El cicle, que en aquesta 8a edició ret homenatge a l’arquitecte Cèsar Martinell en commemoració dels 50 anys de la seva mort, aterra enguany al Celler Cooperatiu de Nulles, obra del mateix Martinell (1917) i considerada com una de les Catedrals del Vi, a més d’un dels màxims exponents del moviment modernista.



La cita serà el pròxim divendres 7 de juliol, a les 19:30 h, amb la música del grup The Manouches, una de les bandes de gypsy jazz de referència, i els vins de la Denominació d’Origen Tarragona, que faran de fill conductor durant la vetllada.



El cicle Divendres DiVins va néixer fa set anys amb l’objectiu de valorar i potenciar els espais patrimonials, els vins de les denominacions d’origen de la demarcació de Tarragona i els artistes del territori, i compta amb l’organització dels Serveis Territorials de Cultura del Camp de Tarragona i la col·laboració dels Serveis Territorials d’Acció Climàtica de la Generalitat i l’INCAVI.



Torna el festival En Viu a Valls



El 18 de juliol, i fins divendres 21, torna a Valls una nova edició del festival En Viu. Quatre nits per gaudir de propostes musicals de diferents estils i maridar-les amb els vins de la DO Tarragona. El festival, que se celebrarà cada vespre a partir de les 22:00 h al Claustre del Convent del Carme, arrenca dimarts 18 amb l’acordionista Carles Belda i la seva proposta tradifolk al més pur estil caribeny.



Dimecres 19 serà el torn del jazz de la mà del trio conformat per la cantant Marian Barahona, l’harmonista Will Galison i el guitarrista brasiler Frederico Vannini. A més de jazz, el trio farà ballar als assistents amb la seva proposta de pop i ritmes brasilers.



Dijous 20, la música anirà a càrrec de l’artista Cris Juanico i el seu particular homenatge a Menorca, i divendres 21 serà el torn de la tarragonina Anna d’Ivori, que posarà el punt final a aquest cicle amb el seu nou treball, Ales de paper.



Els vins de la DO Tarragona serà els encarregats de maridar cada una de les jornades, amb una copa de benvinguda i un tast de vins el divendres, un maridatge de música i vi que servirà com a colofó per a aquesta edició.