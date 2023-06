El CIM destapa la nova Malvasia de Mar amb una nova proposta enoturística

neix del projecte de l’per obtenir una nova variant de. Es tracta de les 500 ampolles d’una malvasia jove collita 2021, que es vani que han estat onze mesos sota el mar. L’envelliment submarí obtingut per les ampolles incrementa i potencia la mineralitat del vi que proporciona el massís del Garraf. Aquestes qualitats queden més desenvolupades gràcies al potencial aromàtic que té la Malvasia de Sitges.Els participants en l’activitat Malvasia i Aiguadolç: a love story podran tastar la nova Malvasia de Mar i ser partícips d’una variant nova en el catàleg de vins de Malvasia de Sitges. La producció de Malvasia de Mar és limitada i actualment només hi ha disponibles a la venta 150, únicament a la botiga del CIM.A més del tast de Malvasia de Mar, Malvasia i Aiguadolç: a love story ofereix també la degustació de Blanc Subur 2022 i Malvasia Dolça del celler de l’Hospital. Alhora, presenta un recorregut pel Centre d’Interpretació de la Malvasia, on poder descobrir la història i l’expansió de la Malvasia de Sitges i que, en aquesta ocasió, està complementada amb la projecció d’uns vídeos sobre la vinya d’Aiguadolç, on creix el raïm de Malvasia de Sitges. L’experiència es complementa amb la narració de diferents relats sobre la vinya i el mar a Sitges, que han marcat l’evolució de la Malvasia de Sitges al llarg de la seva història.Malvasia i Aiguadolç: a love story celebra la seva primera sessió aquest divendres i dissabte 1 de juliol. Hi ha programades altres tres sessions més els dies 7, 8 i 14 del mateix mes.Dissabte 1, de 19 a 21hLloc: CIMPreu: 40 €Altres dates: 7 juliol | de 19h a 21h 8 juliol | de 19h a 21h