Els viticultors escullen els nous membres de la DO Terra Alta amb una participació del 45%

Les votacions s'han fet entre les deu del matí i les cinc de la tarda en una "un clima de normalitat".

Elde laja té dotzeper als pròxims quatre anys. Este dilluns s'ha celebrat unaperquè s'han presentat dues candidatures en el cas dels censos B i D, de viticultors no adscrits i de cellers embotelladors, respectivament. Prop de 400 persones han estat cridades a les urnes i la participació ha sigut del 45%. En elha guanyat lade, i ellade(Celler Rialla),(LaFou Celler),(Celler Germans Balart),(Edetària) i(Celler Herència Altés). La sessió constitutiva i l'elecció de nou president es farà el 12 de juliol.De les eleccions han sortit escollits dos vocals del cens B i cinc del cens D i completaran el Consell Regulador de la DO Terra Alta els representants dels censos A i C, viticultors adscrits a cooperatives i els cellers inscrits al registre de no embotelladors. Estoshan entrat directament a formar part de la junta per no haver-se presentat més d'una llista. En el cas delsón(Celler Cooperatiu de Gandesa),(Celler Batea),(Celler Cooperatiu de Corbera d’Ebre) i(Viticultors Bateans), i en el cas del