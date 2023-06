Freixenet i Segura Viudas patrocinen dos dels principals festivals musicals de l’estiu

es converteixen en els principals patrocinadors de caves de dos importants festivals musicals d'aquest estiu, en el marc del seu compromís històric amb la cultura. Freixenet serà patrocinador i proveïdor oficial de cava del festival, que tindrà lloc a Sitges. Per la seva banda,serà patrocinador i proveïdor oficial de caves i vins del nou festival, que se celebrarà als Jardins de Pedralbes de Barcelona.El Festival Jardins de Terramar, que se celebrarà a Sitges del 28 de juliol al 9 d'agost, compta amb diferents activitats culturals i un total de 12 concerts protagonitzats per artistes com Tom Jones, Fangoria, Suu, Els amics de les Arts, Sara Baras o Manuel Turizo, entre d'altres. En aquesta ocasió, Freixenet serà el proveïdor oficial i exclusiu de cava del festival, on se servirà la gamma de cavai el refrescant cava per prendre amb gel. El festival oferirà 12 nits de música, diversió i grans moments on els caves Freixenet seran l'acompanyant ideal.Per la seva banda, Segura Viudas serà el patrocinador oficial de caves i vins de Les Nits de Barcelona, que se celebrarà del 29 de juny al 26 de juliol. El nou festival, ubicat als Jardins de Pedralbes de Barcelona, acollirà un total de 30 concerts amb artistes com Sebastián Yatra, Natàlia Lafourcade, Antonio Orozco, Tom Odell o David Bisbal, entre molts d'altres, així com també incorporarà altres disciplines artístiques com el teatre, la comèdia i el circ gràcies a l'acord de col·laboració, el celler oferirà la seva