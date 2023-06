​Cava Berdié passa a dir-se Jovani

Els germansde, han fet un important pas endavant i han decidit deixar d'etiquetar els seus caves amb la marca Berdié i apostar única i definitivament per Jovani, el cognom familiar.Una acció que respon al desig d'associar els seus caves a la seva veritable identitat cultural i familiar. "El nom Berdié va ser heretat de la compra del celler que va fer el nostre pare a principis del 2000 i, encara que l'hem defensat amb il·lusió tots aquests anys, sentim que no som nosaltres. Jovani, en canvi, és el nom familiar. Ho reconeix tant el sector com el consumidor, apareix en les etiquetes i al final és la nostra essència, d'on venim i qui som",Han passat 17 anys des que els tres germans van començar aquesta aventura i aquest temps els ha servit per a evolucionar, entendre i afermar el projecte Jovani. En tots aquests anys, hi ha hagut molts canvis: d'imatge, transformació ecològica, modernització, referències (fins a un total de 9 caves), la botiga, el Wine Bar, la incorporació dels vins tranquils, els punts Parker, l'exportació (els caves Jovani es beuen en països com la Xina, el Japó o USA, entre altres).Els primers caves a sortir al mercat amb la nova imatge han estat els caves, dos caves de guarda superior Gran Reserva als quals gradualment s'aniran incorporant la resta de referències del celler. El canvi de marca s'acompanya també d'una actualització de la seva pàgina web i la seva imatge corporativa.