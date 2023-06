Nou cava monovarietal de xarel·lo: Privat Atelier Gran Reserva

treu al mercat el nou escumós, emparat sota la DO Cava. Com el seu propi nom indica, Atelier representa delicadesa i artesania, en elaborar-se prestant especial atenció al detall.Privat Atelier és un cava ecològic de. Un 100% xarel·lo procedent de vinyes de més de 60 anys, que ha estat recol·lectat manualment per assegurar els més elevats estàndards de qualitat i sols durant les millors anyades per garantitzar el seu estat més òptim de maduració. Després, reposa 30 mesos en silenci i a temperatura controlada.El resultat és un monovarietal elaborat de manera tradicional amb aromes de fruita blanca madura i un suau perfil floral típic de la varietat, amb una entrada en boca cremosa. En línia amb la seva sofisticació, aquest nou cava es presenta en ampolla Pompadour., és una de les marques pioneres en l’elaboració de caves ecològics. Elaborats amb varietats de raïm cultivades a partir de mètodes de producció ecològica certificada: sense addicció d’herbicides i pesticides, i fent ús de tècniques com l’adobament en verd i el compost orgànic. La verema és manual i es realitza mitjançant rigorosos controls de maduració. L’objectiu final és mantenir la biodiversitat i un ecosistema agrícola equilibrat que respecti la flora i la fauna autòctones, produint al mateix temps uns grans caves.El nou cava Privat Atelier Gran Reserva amplia la família del celler, formada actualment perAmb un total de 73 hectàrees de cultiu ecològic, la vinya d’on prové Privat està ubicada a uns 350 metres d’altura a la Finca d’Almirall, en el municipi de Castellví de la Marca (Alt Penedès), una de les zones de major qualitat de la D.O. Cava. En aquestes terres, Privat cultiva per l’elaboració dels seus caves les varietats autòctones del cava: xarel·lo, macabeu i parellada que, al seu torn, conviuen amb les foranes pinot noir i chardonnay.En paral·lel a la presentació de la seva nova creació, el celler Privat anuncia la incorporació d’encom a nou enòleg del celler. El seu nomenament reforça l’aposta de Privat per crear caves excepcionals mitjançant l’elecció de varietats molt expressives i cupatges atrevits, a l’altura dels grans vins.Montilla té una experiència de més de 20 anys en direcció enològica a diferents cellers de prestigi a diversos països. El seu tarannà enològic destaca per la seva vocació experimental orientada a la investigació del caràcter varietal i el seu origen amb la fi de desenvolupar nous vins o incentivar la qualitat dels existents.