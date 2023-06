​Swearit Wine: La solució per complir la normativa europea d'etiquetatge

L'empresa tecnològica, una eina per generar QR per a vins i escumosos. Davant l'entrada en vigor del reglament 2021/2117 de la Unió Europea al desembre '23, que obligarà els cellers que comercialitzin els seus productes en territori europeu a incloure la informació nutricional dels seus vins a les etiquetes, Swearit Wine ha desenvolupat una eina que permet complir la norma i alhora obre un potent canal de comunicació amb els seus consumidors.A través de la utilització de codis QR, l'empresa ha dissenyat una aplicació d'etiquetes digitals que permet donar a conèixer als consumidors, i alhora la història del vi i el celler (Procés d'elaboració, tipus de cultiu, certificacions (ECO, demeter, ISO), puntuacions, ressenyes, etc.).Una de les altre característiques de l'eina és la utilització de la, que converteix en veraç i inalterable les afirmacions i certificacions incloses a cada producte.L'ús d´aquesta tecnologia també permet, si el celler ho desitja, arribar a la numeració digital de les ampolles i evitar així el risc de falsificacions.L'aplicació Swearit Wine compta amb l'assessorament legal de Garrigues, el suport tecnològic d'Oracle i ja està sent utilitzada o en procés d'incorporació en un gran nombre de cellers, entre els quals hi ha les onze integrants de la marca col·lectiva de vi escumós de qualitat CORPINNAT, i cellers de diferents denominacions d'origen com Cava, Priorat, Penedès, etc…Swearit Wine tradueix automàticament als 24 idiomes oficials de la UE més els 3 cooficials del territori espanyol: Català, euskera i gallèc.Més informació a: www.swearit.wine