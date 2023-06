Els millors 5 vins joves de Catalunya, segons els premis Vinari

Les medalles de lesdels vins catalans ja tenen nom i cognoms, o més ben dit, ja s'han assignat a vins i cellers elaboradors de Catalunya. Aquest dimecres 21 de juny, el Celler de Rubí ha estat l'amfitrió d'un acte on s’han donat a conèixer els productes vinícoles que més han convençut al jurat després d'un tast fet completament a cegues. El seu pas pel concurs els ha fet mereixedors de reconeixements en forma de medalla de plata, or o gran or. Cinc Grans Ors i molta garnatxa Les categories de vins joves són cinc i comprenen vins tranquils (blancs, negres i rosats) i vins escumosos (blancs i rosats).En cadascuna d'elles s'han repartit medalles de plata, d'or i els grans ors, atorgades en funció de la puntuació obtinguda. Així, els cinc vins millor puntuats de l'edició, segons tipologia, han estat:: Prohom Experientia Blanc Eco, celler Coma d’en Bonet (DO Terra Alta): Mallolet Rosat 2022 del celler Roig Parals (DO Empordà): L’Heravi 2022, de les Vinyes del Gabriel (DO Montsant): Cygnus Albireo Brut 2021, d’U més U fan tres (DO Cava): Fest Brut Rosat Organic 2021, de Vallformosa (DO Cava)Les bombolles han destacat amb segell Cava, i la resta de categories han quedat ben repartides per tot el territori vitivinícola català, però amb un factor comú: la garnatxa.és un vi terraltí que el cellerelabora a partir del cupatge majoritari de garnatxa amb viognier -aquest és per cert un vi que ha guanyat reconeixements dels Vinari en diverses ocasions-; elés també una garnatxa, en aquest cas negra, que embotellades de l'Empordà.s'enduen el màxim reconeixement gràcies ai d'una combinació magistral de garnatxes i carinyenes de vinyes velles de la zona del Montsant. Pel que fa a les dues categories de vins escumosos, també un tret comú: s'elaboren a partir de la tríada tradicional de xarel·lo, macabeu i parellada. I en els casos concrets de les categories, repeteix premi entre els escumosos joves el Cignys Albireo Brut 2021 d', que en l'edició passada també es va endur el gran or; i destaca amb la millor puntuació entre les bombolles rosades, el, de