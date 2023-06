​La Nit d’Estrelles de Família Torres torna aquest estiu al Penedès

celebra els dissabtes,, una experiència enoturística que combina el vi i la gastronomia amb l’observació dels estels i la música en directe. L’escenari és la, un entorn idíl·lic que permet gaudir de les vinyes i la natura amb tranquil·litat, sota el cel estrellat.Aquesta és la dotzena edició d’aquesta activitat estiuenca, que ha estat premiada en diverses ocasions per organismes com la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, la World Food Travel Association o els Wine Tourism Awards, organitzats per la prestigiosa revista Drinks International.L’experiència començarà a les 8 del vespre, amb un recorregut per la vinya de Mas La Plana per conèixer la història de Família Torres. Tot seguit, astrònoms de l’Observatori Astronòmic del Parc del Garraf guiaran als assistents en una descoberta del planeta Venus i les seves curiositats, que podran observar amb el telescopi de Galileu, mostrant fins i tot els dibuixos que ell mateix va fer sobre les fases d’aquest planeta.És una vetllada on l’astronomia va de la mà de la gastronomia del, amb un sopar a l’aire lliure. La proposta l’ha creada el xefespecialment per a l’ocasió combinant els millors vins de Família Torres amb productes de proximitat. No hi faltarà tampoc la música, que anirà a càrrec del grup. Durant tota la nit, els assistents podran continuar observant el cel del Penedès a través del telescopi.Per realitzar l’activitat, cal fer reserva prèvia a través del web torres.es, del telèfon 93 817 7330 o del mail reserves@torres.es . Família Torres ofereix també la possibilitat de visitar el celler a les 7 del vespre, abans que comenci l’experiència astronòmica.: dissabte 1 de juliol (en català) i 8 de juliol (en castellà): 20h (visita prèvia opcional a les 19h): 79€ (sopar inclòs)