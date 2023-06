‘Glamping’, vins i música a Lagravera Fest

L'oportunitat d'acampar una nit de 'glamping' entre vinyes és la gran novetat deque celebrarà la seva segona edició amb música i degustacions de vins i tapes el dissabte, dia 8 de juliol, a partir de les 19.00 hores a Vinya Núria. La Diputació de Lleida ha acollit la presentació del festival amb la participació de representants del celler Lagravera, el Consell Comarcal del Segrià, Ajuntament d'Alfarràs, Ajuntament d'Algerri i la mateixa Diputació de Lleida, totes elles institucions col·laboradores.Pel que fa al programa musical, la vetllada s'obrirà amb Segon Passeig. Tot seguit, pujarà a l'escenari Carlota Flâneur; i tancarà la roda de concerts la formació Selva Nua. L'acompanyament musical de Lagravera Fest finalitzarà amb una sessió amb la dj Eli Kapowski.L'entrada a Lagravera Fest, inclou una visita guiada a la vinya amb el tast de dos vins del celler, a les 10.00 hores del matí; així com l'accés als tres concerts i sessió de dj., una copa commemorativa amb portacopes i una primera degustació de vi. Tot per un preu de, entre els 18 i els 12 anys; i gratuïta pels menors de dotze anys. Diferents foodtrucks aportaran la seva oferta de tapes durant tota la nit.La fórmula de 'glampling', acampada amb glamur o comoditats, que ofereix Lagravera Fest inclou allotjament per a dues persones o grups de tres o quatre amb servei d'esmorzar inclòs, per 90 euros per persona en el cas d'ocupació dobles, o 70 euros en els allotjaments de més places.Vinya Núria, al terme d'Algerri, a l'altra banda del riu Noguera Ribagorça, per davant del terme d'Alfarràs que acull el celler Lagravera, és la parcel·la que ocupava l'antiga gravera que dona nom al celler. Aquesta parcel·la, junt amb la resta del vinyer de Lagravera, és l'únic parc de vinyes de la Denominació de Costers del Segre tractada sota criteris de Producció Biodinàmica certificada per Demeter, i té la garnatxa blanca i la garnatxa negra i els respectius Cíclic Blanc i Cíclic Negre, com a varietats i vins principals, entre altres. També son referents en recuperació de varietats ancestrals de Lleida.