Joaquim Tosas, CEO de Sumarroca: «El moment aperitiu l'ha guanyat la cervesa»

Joaquim Tosas explicant el pla director d'AECAVA

Núria Claverol, una de les gammes altes de Sumarroca



EL PERFIL



Una pel·lícula: Qualsevol que m'entretingui. "Misión impossible"

Una sèrie: This is us

Un grup: U2

Una cançó: Moonlight Serenade, de Glenn Miller. Té a veure amb la meva infantesa.

Plat preferit: Caragols amb salsa

Un restaurant: Ca l'Enric

Un vi negre: El Bòria de Sumarroca i el Clio de Juan Gil

Un Rosat: El nostre vi Martina

Un Blanc: El nostre Marger i el Milmanda de Família Torres

Un escumós: El nostre Letàrgia 2012 i el Laurent Perrier Rosat

és director general dei president de la patronal del cava,. Ens explica que el celler del Penedès s'autoabasteix de raïms en un 85%, amb 270 hectàrees de vinya pròpia, i que des del 2018 totes aquestes vinyes són 100% ecològiques...Sí, és un pla director per fixar com es poden encaminar els pròxims dos anys i mig, els que em queden de mandat. En resum, volem assegurar la correcta implementació del nou pla de la DO, posant focus a la part de comunicació per multiplicar l'abast de les accions. La influència dels actors clau és un altre punt, posant en relleu també la importància del sector, és a dir, el pes que té el cava en l'economia. Per acabar, també volem incrementar la competitivitat i la capacitació de les empreses del sector.Hi ha un punt i a part després del nou plec de condicions i la de la segmentació. Estem en el bon camí, i les dades ho demostren. La ràtio de creixement de les gammes de guarda superior, reserva i gran reserva, creixen.No necessàriament abaixar volum, perquè el món és molt gran i espai per créixer sempre n'hi ha. Però és cert que hem de fer créixer el valor afegir.Al final tots volem marginar més, en tots els "tiers de pricing". Volem vendre més car. Per tant, si estirem la part de dalt de la piràmide, la part de baix també surt afavorida. Tothom vol vendre el més car possible dins les seves franges. És evident que això és complicat, a totes les denominacions que mouen grans volums de producte els passa. El tema és on poses el focus de comunicació.És cert que la penetració potser no cau, però les dades ens mostren que sí que va caient la freqüència de consum. Hem de saber relacionar els moments amb el consum. Soc un gran defensor del "vi a copa", això que s'ha quedat el mercat de la cervesa, però que en mercats com el britànic, l'americà, el canadenc, és habitual veure al migdia gent que fa copes de vi. Aquí el moment aperitiu l'ha guanyat la cervesa.La meva opinió personal és que el vi té molta "hiperfragmentació". De productors, de marques, de denominacions, etc. Si posessis tots els diners que inverteixen aquests actors en una bossa, podries fer campanyes similars a les de les grans cerveses. Programes de "experience" per penetrar en aquests moments de consum. En pocs anys als "xiringuitos" es beuria vi i cava.Sí, és cert. Nosaltres no estem treballant bé la categoria. Cadascú fa la guerra pel seu compte, molt individualment. I sempre anem acompanyats del sector gastronòmic. Sempre. I aquest sector crec que ja el tenim guanyat. Però no estem als altres moments de consum com l'aperitiu. Ho està fent molt bé l'Aperol en aquest sentit. Cada vegada veus més gent substituint el refresc de cola o la cervesa per l'Aperol. I això fa efecte "crida".Jo crec que s'estan fent les coses bé. Focalitzant els missatges. Quan vas a Tòquio i has d'explicar qui ets, et facilita el discurs. Soc de la DO Penedès, al costat de Barcelona, i treballo aquesta varietat blanca, el xarel·lo, que no és sauvignon blanc, no és chardonnay... Veig dues línies de treball molt bones; focalització i mirada a l'exterior, a exportació, sense deixar de treballar el mercat interior.A Sumarroca anem molt bé. Ja fa un any que amb cava estem amb disponibilitats molt limitades amb grans reserves i també amb reserves. I estem exportant quantitat i qualitat. Pensa que som un 0,4% de la denominació d'origen, però representem un 12% de l'exportació de Gran Reserva. Diguem que som incapaços de suplir la demanda que tenim.Sí, però anem creixent a bon ritme també pel que fa al'exportació, que ja és un 25% de la producció de vi tranquil.Estem un 20% per sobre d'abans de la pandèmia. I un 15% més que el 2021. Pensa que el 65% de la producció abans de pandèmia la veníem al canal HORECA. La part d'alimentació i d'oli que té l'empresa, juntament amb la petita part de vi que tenim al canal alimentació ens van ajudar a passar la pandèmia. Ara tornem a tenir un 65-70% de vendes al canal HORECA, però amb el risc diversificat perquè estem molt més internacionalitzats.Estem focalitzats en les gammes de més valor afegit, Gran Reserva amb DO Cava, Gran Vi de Mas de la DO Penedès, etc.