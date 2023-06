​Assaboreix el moment amb Elyssia

La vida és plena de moments meravellosos i celebrar-los amb els nostres éssers estimats i un bon cava els fa molt més especials. Un bon exemple són els inoblidables sopars d'estiu, la màgica revetlla de Sant Joan o aquells petits assoliments del dia a dia que ens fan sentir i gaudir de la recompensa.



Per això, Elyssia és el cava ideal per assaborir el moment. Aquesta sofisticada gamma de caves premium de Freixenet està composta pel deliciós Elyssia Gran Cuvée i el delicat rosé Elyssia Pinot Noir, dos caves elegants, moderns i seductors que destaquen per la seva versatilitat i caràcter gastronòmic.



Degustar una deliciosa copa d'Elyssia fa viure qualsevol moment com una celebració extraordinària mentre ens relaxem i prenem el temps per apreciar i gaudir de cada instant especial a la nostra vida.



Nota de tast



Els caves Elyssia són el viu exemple de la simetria, amb una excel·lent combinació de les varietats de raïm tradicionals del Cava, Macabeu i Parellada, i les mundialment venerades Chardonnay i Pinot Noir, varietats típiques dels Champagnes, per crear un cava únic per als gustos sofisticats d'avui.



Elyssia Gran Cuvée és un cava elaborat a partir de Chardonnay, Macabeu, Parellada i Pinot Noir. De color groc palla amb rivets verdosos, es caracteritza per la seva bombolla fina i les agradables aromes a flor d'acàcia i mel, que es distingeixen en un fons elegant de fruites madures com la pinya i el préssec. A més, la seva singularitat fa que tingui una suau i melosa entrada a la boca, donant una agradable i harmònica acidesa final.



Per la seva banda, de color rosat intens i de bombolla abundant, Elyssia Pinot Noir és un cava elaborat a partir de la varietat de raïm Pinot Noir. Aquest sofisticat cava es diferencia pel seu toc afruitat amb aromes intenses de gerds madurs, groselles i cirera. Saborós i llaminer, destaca per la seva bona presència de sensacions afruitades a la boca, deixant una acidesa refrescant i un final llarg amb sabors de fruites ben madures.



El maridatge ideal per a Sant Joan



S'acosta la nit més curta de l'any en què ens trobarem amb amics i familiars per celebrar l'arribada de l'estiu juntament amb un bon menjar, focs artificials, música i ganes de gaudir.

Elyssia és el convidat que no pot faltar al sopar de Sant Joan gràcies a la seva versatilitat i caràcter gastronòmic, una combinació perfecta per assaborir i apreciar el moment. Elysia Gran Cuvée és perfecte per maridar amb sardines a la brasa, filet de porc brasejat amb nespres i albercocs i escuma de crema catalana. Per la seva banda, Elyssia Pinot Noir marida a la perfecció amb sopa freda de tomàquet i síndria amb torra de tàrtar de gamba vermella, embotits ibèrics amb pa de vidre amb tomàquet i coca de Sant Joan.



Premis a l'aposta per la qualitat



L'excel·lència i la qualitat de la gamma Elyssia està reconeguda pels més prestigiosos concursos de vi del món. Elyssia Gran Cuvée ha estat guardonat recentment amb la medalla d'or a Giroví i CINVE 2023 i també ha rebut el 2022 una valoració de 90 punts a la reconeguda Guia Peñín i medalles d'or als prestigiosos concursos Effervescents du Monde i Premis Vinari. Per la seva banda, Elyssia Pinot Noir també ha obtingut la medalla d'or a Giroví 2023 i també al prestigiós concurs CINVE 2022.