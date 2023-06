Carme Casacuberta substitueix Xavier Albertí com a presidenta de la DO Empordà

Carme Casacuberta, del celler Vinyes d’Olivardots, de Capmany, ha estat escollida avui nova presidenta del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà en substitució de Xavier Albertí, del celler Vinyes dels Aspres, que ha ocupat aquesta responsabilitat els darrers vuit anys.



La nova presidenta és la primera dona que ocuparà aquest càrrec des de la creació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà, l’any 1975. L’elecció d’una presidenta posa en valor el destacat paper que tenen actualment les dones en la viticultura empordanesa. Bona part dels cellers de la denominació estan dirigits o codirigits per dones que també ocupen diverses responsabilitats en la gestió d’aquestes explotacions, la majoria de caràcter familiar.



La nova presidenta s’ha fixat com a objectius reforçar la línia de treball iniciada fa anys per assolir la màxima excel·lència dels vins de la denominació que són cada vegada més valorats per la seva qualitat; aconseguir en l’àmbit internacional el reconeixement assolit en el mercat nacional; continuar fomentant la recuperació de les varietats tradicionals com a tret identitari del territori, i impulsar pràctiques agrícoles sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.



“En resum, volem impulsar la qualitat i l’autenticitat del nostre producte i fer-ho de manera sostenible per consolidar el prestigi i el valor de la nostra marca, al mercat més proper i al més llunyà, i beneficiar d’aquesta manera a productors i consumidors i alhora generar un impacte positiu en el territori’, ha remarcat la nova presidenta.



Carme Casacuberta és propietària i enòloga del celler Vinyes d’Olivardots que va fundar l’any 2002 i que actualment dirigeix amb la seva filla, la també enòloga Carlota Pena. Llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona i graduada en enologia per la Universitat Roviri i Virgili, la nova presidenta atresora una gran formació tècnica i una llarga experiència en l’elaboració de vins.