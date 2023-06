​La Web App “Camins del Cava” amplia el seu radi d’acció

elaboradors de Cava i més de 20 serveis turístics situats als voltants de Sant Sadurní d’Anoia. Aquest mes juny de 2023, la Web App fa un pas endavant i acaba de fer públic l’inici de la segona fase del projecte, amb 10 cellers nous adherits: Agustí Torelló Mata, Alta Alella, Bodegas Capità Vidal, Cava Rovellats, Caves Bolet, Giró del Gorner, Giró Ribot, Joan Segura Pujadas, Mastinell i Molí Parellada.Per a fer-ho possible, el mapa de la Web App compta ara amb tres zones diferenciades:. En aquestes tres zones, els visitants poden seguir usant la Web App i transitar pels camins caminant o amb bicicleta, fent salut i gaudint dels recursos del Penedès i Alella, dos dels territoris enoturístics més emblemàtics de Catalunya.“Camins del Cava” ( www.caminsdelcava.com ) és una proposta turística que combina la visita a cellers amb les passejades per camins ja existents que s'han identificat i rastrejat per a l'ocasió. Aquesta iniciativa d'AECAVA, l’associació d’elaboradors de Cava, compta amb el suport de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, la Diputació de Barcelona, així com dels Ajuntaments de Torrelavit i de Subirats.La Web App Camins del cava , permet a l’usuari confeccionar el seu propi itinerari, amb tota la informació necessària: horaris de cellers, temps i dificultat de cada tram, etc. Actualment, Camins del Cava conté informació sobre 32 cellers visitables i més de 20 serveis turístics: restaurants, allotjaments, lloguer de bicicletes, botigues, punts d'informació i visites a centres d’interès, entre d'altres.