Maria Rosa Blanch és la nova presidenta de la DO Tarragona

Laha celebrat aquest matí el ple de constitució de la nova junta que presidirà el Consell Regulador els pròxims 4 anys., serà la, i. Tots dos estaran acompanyats en aquesta legislatura per 8 vocals més que representaran els quatre censos.Pel, els quatre vocals seran Jordi Sánchez Gatell, Joan Josep Raventós, Joan Nadal Rodon i Enric Vives, amb els suplents Isidre Coll, Gerard Freixas, Roger Gaya i Marc Dasca.Pel que fa al cens de, el representant serà Josep M. Vilalta, amb Helga Anita Harbig com a candidata suplent.En els censos de cellers, el vocal representant delsserà Josep Anton Llaquet en representació d’Unió Fruits. Com a candidat suplent, Joan Linares en representació de la Cooperativa Agrícola de Valls.Els quatre vocals que representaran alsseran Pere Martorell, de De Muller; Josep M. Llauradó, de Celler Mas del Botó; Albert Andrés Saura, de la Cooperativa de Vila-rodona, que assumeix la vicepresidència; i Maria Rosa Blanch, de Cellers Blanch, que presidirà la junta. Els 4 vocals suplents seran Gerard Galofré, d’Estol Verd; Noemí Poquet, de Molí de Rué; Montserrat Bové, de Global Vinícola; i Josep Enric Tutusaus, d’Agrícola de Salomó.