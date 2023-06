Marc Sagimon, nou Director de Marketing d'Espanya i Latam del Grup Freixenet

Grup Freixenet, líder mundial de cava, ha incorporat Marc Sagimon com a nou Director de Marketing d'Espanya i Latam. L'executiu, que ja va formar part de la companyia com a Global Brand Manager entre el 2012 i el 2015 i posteriorment com a Global Marketing Manager entre el 2015 i el 2017, passa a ocupar aquesta nova posició iniciant així una nova etapa per al departament de marketing.



En aquest cicle nou, Marc Sagimon liderarà l'estratègia de marketing de Grup Freixenet amb l'objectiu de maximitzar el valor de les diferents marques que conformen el grup i la satisfacció dels consumidors. En concret, s'encarregarà de l'estratègia de marketing de marques com Freixenet, Segura Viudas, Alfred Gratien, René Barbier, Monólogo o Mangaroca, entre d'altres.