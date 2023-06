Jack Grealish, del City, va celebrar la «champions» amb un escumós català

Foto: Instagram Jack Grealish

El número 10 del Manchester City,, no només és un dels millors migcampistes del món, sinó que també té bon gust quan es tracta d'escollir ampolles d'escumosos per la celebració.Després de guanyar el triplet amb el City de Guardiola, va publicar fotografies a les xarxes on se'l veu amb una ampolla delNo se sap ben bé si la influència de Pep Guardiola ha sigut decisiva, i l'escumós Corpinnat Leopardi surt del restaurant Tast Català que l'entrenador té amb Ferran Soriano i Txiki Begiristain a Manchester. El que és cert és que Llopart està molt ben representat a UK amb un dels distribuïdors més reconeguts,. Sense anar més lluny, el darrer any ha estat el client més important pel que fa a les exportacions del celler.Deixant de banda l'anècdota, aprofitem la notícia per plasmar el que un dia el difunt-amic i col·laborador fins els seus últims dies d'aquest mitjà- va dir d'aquest excel·lent escumós:"Elés un cava de gamma alta fet en homenatge de Bernardus Leopardi, que els bons aficionats tenen sempre present. És un cava de bombolla fina i abundant que dóna sensació de vitalitat. Amb un perfil aromàtic elegant i complex, sorprèn per la lentitud amb què va deixant veure les seves qualitats aromàtiques i la seva personalitat, talment com si es tractés d’un strip-tease. En nas destaquen les flaires de pastisseria, pinya en almívar, nous i avellanes, i alguna nota de préssec i orellanes.En boca la bombolla és una mica juganera, l’acidesa és fresca, i està equilibrada amb una textura cremosa que ens porta records de crema pastissera i poma al forn. El pas de boca és dens i vellutat, i el final de boca arriba amb tocs aromàtics de llevat i fonoll."