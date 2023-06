Jean Leon compleix 60 anys vestint els Vins de Finca com les primeres anyades del celler

Mireia Torres amb les noves anyades de Jean Leon

No va ser fins el 2010 quees va fer càrrer del celler. La cinquena generació és l'actual directora general d'un celler que va fundarimitant els millors châteaus francesos de l'època i, també els seus vins bordalesos.Ceferino Carrión, natural de Santander i emigrat als Estats Units, després de la seva frustrada compra d'algún château bordalès, va adquirir 150 hectàrees al cor del Penedès i va començar-hi a plantar les varietats cabernet sauvignon i cabernet franc - i chardonnay uns anys més tard - que havia portat de França.Uns anys abans, s'havia convertit en un restaurador famós a, un restaurant freqüentat pels millors actors de Hollywood daurant dels anys cinquanta, com Marilyn Monroe, Zsa Zsa Garbor, John Fitzgerald Kennedy, Marlon Brandon o Robert Wagner.De la mà de-va dedicar tota la vida al celler i es va convertir en l’alma mater del celler-, comencen a elaborar vins amb chardonnay i amb cabernets, vins que avui segueixen al mercat i que són el llegat de Jean Leon gràcies a l'adquisició del celler deEnguany el celler celebra els 60è aniversari i vesteix els seus quatre Vins de Finca Qualificada amb etiquetes que connecten amb la història del seu fundador.tornen a vestir-se amb etiquetes que recorden les que lluïen els primers vins del celler, amb l’èmfasi posat en les vinyes excepcionals d’on provenen.El llegat de Jean Leon s’ha mantingut viu sota la direcció de l’i tot el seu equip, que no només continuen elaborant els vins ideats pel fundador sinó que els han fet mereixedors de la màxima distinció que atorga la Generalitat de Catalunya, amb la certificació de ‘Vi de Finca Qualificada’ des del 2013, sent el primer celler del Penedès –i el segon de Catalunya– en obtenir aquest reconeixement.El Gran Reserva continua lluint una obra pictòrica en l’etiqueta, com fa amb cada nova anyada i que en el cas de l’anyada 2016 és l’obra del pintor penedesenc August Rosell.A aquests quatre vins, s’hi suma també l’edició especial 60 aniversari de, una petita producció que ara torna a veure la llum, demostrant la gran capacitat d’envelliment dels vins del celler del Penedès.El vi de la primera vinya de cabernet sauvignon que va plantar Jean Leon el 1963 va portar el nom del restaurant, La Scala, i va destinar la primera anyada de 1969 íntegrament als clients del local. Aquest vi va saltar a la fama quan Ronald Reagan, que coneixia personalment a Jean Leon, va escollir l’anyada 1975 del Gran Reserva per al seu sopar d’investidura a la Casa Blanca el 1981, juntament amb el chardonnay que també elaborava Jean Leon –un dels els primers chardonnays fermentats en bota a l’Estat espanyol– i que havia batejat amb el nom de la seva filla Gigi.Avui, el celler, sota la direcció de Mireia Torres, ha anat incorporant avenços enològics i altres vins amb el mateix esperit artesanal i innovador del seu fundador,-el número de la llicència de taxi de Jean leon als Estats Units-, que inclou el primer vi elaborat amb petit verdot a la DO Penedès, com a part d’un cupatge amb merlot, la, amb varietats autòctones com la xarel·lo, i la col·lecció efímera de vins experimentals, que inclourà aquest any un vi elaborat amb la varietat ancestral forcada.Les seves vinyes estan certificades com a ecològiques des del 2012 i estan en procés de transició cap a la viticultura regenerativa, que es basa en el cicle del carboni per regenerar els sòls, fomentar la biodiversitat i lluitar contra el canvi climàtic.