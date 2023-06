Un altre celler prioratí assoleix la màxima puntuació dels crítics anglesos

És la primera vegada quepresenta la sevaa un certamen internacional i les excel·lents puntuacions rebudes per Decanter posen de relleu l’aposta de la marca per posicionar-se en el segment d’alta gamma.Dos vins de la Col·lecció de la Família de Buil & Giné han rebut excel·lent puntuació als, el concurs de vins més gran del món i un dels més reconeguts en el sector que organitza anualment la prestigiosa capçalera anglosaxona del mateix nom., per sobre de l’or, i. Dos grans mencions que pel celler del Priorat representen el reconeixement al rigor i compromís per la qualitat, i guanyar visibilitat a l’aparador internacional, ja que és la primera vegada que aquests vins es presenten a concurs.Són vins de varietats endèmiques, representatius del terrer i de la marca. Es tracta així de vins de parcel·la o d’una sola vinya, de ceps amb rendiments molt baixos, amb major concentració d’aromes i sabors. En la seva vinificació es persegueix potenciar l’expressivitat del raïm i els trets de cada vinya, on intervé la influència del microclima i el sòl de llicorella característic del seu origen.Completen la Col·lecció el Samsó 74 Anys, un altre varietal de samsó d’una vinya vella també de Gratallops; el vi de parcel·la Granatxa Distingida, una garnatxa de coster d’una vinya a Bellmunt del Priorat; i Mas Giné, elaborat a partir de Garnatxa i samsó d’una vinya centenària a Gratallops amb el mateix nom.La Col·lecció de la Família Samsó 108 Anys és un vi elaborat a partir de samsó, el nom local per designar la carinyena, d’una sola vinya de ceps centenaris de nom “El Colomer”, a Gratallops. Des de Decanter el descriuen com un vi “ric, madur i opulent amb aromes de fruita negra, florals, regalèssia i pebre. Dens i saborós en boca, amb una textura impressionant i fruita encisadora que integra bé l'alcohol. Complex, amb moltes capes i elegant”.La Col·lecció de la Família Carmí Salvatge 2018 és un cupatge singular de merlot i garnatxa de vinya vella a Gratallops. D’aquesta anyada se n’han elaborat únicament 454 ampolles i 24 màgnums. Es tracta d’un vi de personalitat trencadora; profund, delicat i imponent alhora, que des de Decanter descriuen de “maduresa encisadora de pruna perfumada i gerd silvestre. Rodó en boca amb tanins suaus però evolvents, roure integrat i de textura plaent, i un sabor deliciós amb molt llarg final. Molt bonic!”També ha assolit 97 punts, medalla Platinum, el Clos Abella del celler Marco Abella . En la categoria d'escumosos, un altre vi català, el Corral Cremat, ha pujat al podi dels millors (Best in Show) dels premis Decanter.