Aquest dissabte se celebra la 14a edició de La Nit dels Xarel·los

En aquesta edició hi participen 21 cellers de la denominació d’origen:

Albet i Noya

Alsina Sardà

Aymar

Bodegues Pinord

Castell d’Or

Can Ràfols dels Caus

Família Torres

Heretat Laverna

Heretat Mas Tinell

Jean Leon

Joan Segura Pujadas

Josep Masachs

Mas Bertran

Maset

Miquel Pons

Nadal

Naveran

Parató

Oriol Rossell

Raventós Rossell

U Més U

El proper dissabte 17 de juny, elacollirà la 14a edició de. Aquest esdeveniment organitzat pel restaurant, juntament amb la col·laboració de la, comptarà amb la participació de 21 cellers de la DO Penedès que donaran a tastar als assistents més de 40 referències de monovaritals de Xarel·lo. Els vins s’acompanyaran de les propostes gastronòmiques de El Gat Blau i de la música en directe d’Apocadixie.Una de les característiques de La Nit dels Xarel·los i que més valoren els assistents de les anteriors edicions, és que són les mateixos elaboradors els que serveixen i expliquen els vins que s’hi poden tastar. Una manera molt propera i personal d’acostar els vins de la DO Penedès al públic final.La propietària del restaurant, ha presentat l’edició d’enguany com un acte on “els assistents hi trobaran vins que han esdevingut referent en les cartes dels restaurants més rellevants del panorama català”. Durant la vetllada, els vins s’acompanyaran amb platets ii que mariden a la perfecció amb els vins monovaritals presents a l’acte, així com de les crakanies de xarel·lo elaborades per Casanella Xocolaters i de les Ostres Txato del Delta de l’Ebre. La música en directe d’Apocadixie també serà present a l’esdeveniment.Guasch també ha remarcat que tot i que el públic és molt fidel, hi part dels assistents a l’esdeveniment que “provenen del Garraf i de Barcelona que després pernocten a Vilafranca i aprofiten l’endemà per visitar i conèixer Vilafranca i el Penedès”. Per la seva banda, elha agraït la col·laboració de tots els cellers participants i ha remarcat “que el gran nombre d’edicions de La Nit dels Xarel·los, demostra la rellevància i èxit d’aquest acte”.Les entrades es poden adquirir de manera anticipada al restaurant El Gat Blau o al telèfon 610 243 747. Eli inclou el tast de totes les referències vinícoles, una copa de l’esdeveniment i tres degustacions gastronòmiques. Es podran adquirir tiquets de repetició per 5€ el mateix dia de l’acte. El dia de l’acte també es podran adquirir entrades, sempre i quan encara en quedin de disponibles.