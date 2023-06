El Celler de les Aus treu dos noves anyades dels seus escumosos ancestrals

Aus Pét Nat i Aus Rosé Pét Nat, amb 10,50% Vol., pretén rivalitzar amb la cervesa artesana i atraure el públic més jove.

va ser pionera elaborant bombolles naturals mediterrànies, sent el primer elaborador de cava sense sulfits amb l'Aus Bruant. Aquesta fita va ser l’inici del Celler de les Aus, projecte liderat per lai que ret homenatge als ocells del parc, els protagonistes de la banda sonora de les seves vinyes. Vins com l’Aus Pét Nat i Aus Rosé Pét Nat, que surten al mercat per quarta anyada, plasmen i consoliden el compromís natural de la família.El “cognom” dels vins prové de l’abreviatura del terme francès, que fa referència al mètode d’elaboració d’aquests escumosos ancestrals. Tot el procés d’elaboració és natural, sense addició de sulfits ni cap altre producte. Així neixen aquests vins secs lleugerament escumosos, frescos i rústics, una mica tèrbols (sense degollar) i embotellats amb un tap corona en comptes de suro i morrió. Expressen l’anyada amb la màxima claredat i puresa, les varietats representatives Pansa Blanca - Mataró i el lloc d’on procedeixen, sòls granítics del Mediterrani.“El Pét-Nat és un tipus de vi informal i versàtil per a tots els públics amb un destapament molt senzill amb xapa,. Amb la seva presentació desenfadada, em semblen un bon reclam per atraure els joves al món del vi”, destaca la. En, el seu pare i fundador del celler, afegeix: “les característiques de l’anyada 2022, amb raïm de gran qualitat, ens han permès elaborar aquests vins més lleugers que els altres anys, amb 10,50% vol.”.Des de l’inici del Celler de les Aus, els vins surten al mercat amb, sistema sostenible de recollida, neteja i reutilització de l’ampolla que significa un estalvi energètic i una disminució de la petjada de carboni. La Mireia explica que “actualment existeix una tendència cap al consum de vins més sostenibles i encara que a Alta Alella la sostenibilitat sempre ha estat molt present, mai s’ha utilitzat com a element de comunicació. A partir d’aquesta anyada, la gamma del Celler de les Aus porta un distintiu “” a les etiquetes perquè els consumidors puguin identificar-les”. Els trobareu al mercat a un preu de 12,95€.