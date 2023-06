45.000 consumicions venudes a Temps de Vi

Temps de Vi, que s’ha celebrat aquest cap de setmana a Vilanova i la Geltrú, tanca la seva dotzena edició amb un nou èxit d’assistència i degustacions venudes. En total, més de 45.000 degustacions servides, que confirmen la bona acollida que té aquesta fira entre el públic final, especialment entre un públic jove, que gaudeix del vi, però també de les activitats culturals i gastronòmiques que s’organitzen al voltant de la fira.



L’ocupació d’aquestes activitats ha tingut també una acollida a l’alçada d’edicions anteriors, amb gairebé totes les localitats venudes i fins i tot llista d’espera per a algunes d’aquestes. Com cada any, destaquen especialment els tastos en vaixell, l’activitat estrella i segell d’identitat d’aquesta fira que mira al mar i que, un any més, ha demostrat estar entre les preferides del públic.



Trobada a La Marabanda



Tot i que la mostra en si ja va posar el punt final ahir al vespre, com ja és habitual en Temps de Vi, els actes continuen. Així, aquesta setmana arriba un dels plats forts d’aquest any: la segona edició de l’esdeveniment gastronòmic Mar i Nat, un sopar maridatge amb vins singulars de la DO Penedès, que se celebrarà demà dijous 15 (20:30h) al restaurant La Marabanda.