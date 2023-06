Torna el Festival Instants de Carol Vallès

Carol Vallès organitza, un any més, una nova edició del Festival Instants, que promet bones vetllades aquest estiu pels amants de la música, el cava, els vins, la gastronomia i les vinyes del Penedès. Aquesta edició, que ja és la cinquena, la tornaran a protagonitzar veus destacades del panorama musical català com Gerard Aledo, Clara Gispert, Guillem Ramisa o els televisius In Crescendo.



El cicle, de quatre concerts de petit format, exclusius i d’aforament limitat, tindran lloc els vespres del 10 juny, el 8, 15 i 22 juliol en un entorn únic, el pati del Cellers Carol Vallès. L’experiència es podrà complementar amb visites al celler, degustacions de diversos caves del celler i tastos gastronòmics. Tot això per oferir una experiència única i singular als assistents.



Una de les novetats d’enguany serà l’opening inaugural del Festival, el dissabte 10 de juny, en què el concert íntim de Gerard Aledo donarà el tret de sortida a la resta de les vetllades musicals al pati del Celler Carol Vallès i servirà per donar la benvinguda a l’estiu. Aquesta proposta musical tindrà un format inèdit: un pícnic en un ambient rural i natural a la zona de les oliveres de la finca, tot sopant productes gourmet de proximitat.



En aquest primer concert, descobrirem la proposta de Gerard Aledo, que comença una nova aventura en solitari després de més 200 concerts liderant el grup Animal. Ens oferirà un repertori íntim, proper i emotiu.



El 8 de juliol, ens acompanyarà l’artista emergent Clara Gispert, presentant-nos Revolts, una proposta fresca i propera amb referències de Jazz, Country, Pop i Hip-hop que parlen de la superació i la pèrdua.



Seguidament, el 15 de juliol, serà el torn del polifacètic cantant Guillem Ramisa i la seva banda, que amb les seves cançons aborda un univers particular, sensible i proper.



Clourà aquest cicle el grup vocal In Crescendo, el 22 de juliol. In Crescendo, guanyador de segona edició del concurs de TV3 “Oh Happy Day”, portarà al Festival Instants els seus clàssics a través dels seus últims 4 treballs.



Tots els concerts, a excepció del primer, tindran lloc al pati de Cellers Carol Vallès (Subirats, Alt Penedès), que obrirà portes a les 7 de la tarda. Des d’aquesta hora fins a les 9, hora que comencen els concerts, es podrà gaudir d’una visita al celler i degustar les tapes gastronòmiques amb productes gourmet i de proximitat d’El Cigró d’Or i Xerigots.